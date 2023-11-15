Science Focus: Использование наушников приводит к росту бактерий в ушах

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Учёные из университета Манипула в Индии и Медицинского научно-исследовательского института ВМФ в Бетесде, США, выяснили, что частое использование наушников может привести к увеличению числа бактерий в ушных проходах и, как следствие, различным инфекционным заболеваниям. Об этом пишет BBC Science Focus.
В публикации отмечается, что пока не удалось доказать, что рост числа бактерий вследствие ношения наушников коррелируют с частотой ушных инфекций. При этом некоторые исследователи отмечают, что кожа ушей травмируется при частом извлечении наушников.
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Диана Аванесян