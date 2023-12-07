Запоры и депрессию назвали ранними симптомами неизлечимого заболевания

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Запоры, депрессия, а также инфекции мочеполовой системы могут быть симптомами рассеянного склероза. Об этом рассказал врач-невролог из Университета Сорбонны в Париже Селин Луапре, сообщает Daily Mail
Врач обратила внимание, что эти симптомы не всегда гарантированного говорят об этой болезни. Она предупредила, что рассеянный склероз неизлечимое аутоиммунное заболевание и в случае возникновения подобных симптомов стоит обратить к медикам, чтобы вовремя установить диагноз.
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