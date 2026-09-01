Женщинам назвали возраст, когда алкоголь и курение сильнее вредят здоровью
После 40 лет курение и алкоголь начинают вредить здоровью женщины сильнее, чем в молодости. Об этом заявила терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.
По ее словам, которые приводит Lenta.ru, в этом возрасте у женщин снижается уровень эстрогенов, замедляется обмен веществ, сосуды теряют эластичность, а клетки хуже восстанавливаются.
Врач подчеркнула, что никотин ускоряет разрушение эстрогенов и может приблизить наступление менопаузы на один-два года. Алкоголь же усиливает приливы, нарушения сна, тревожность и перепады настроения. Вредные привычки также лишают кожу упругости, делают волосы ломкими и повышают риск стоматологических заболеваний.
Специалист напомнила, что курение остается ведущей причиной рака легкого, а в сочетании с алкоголем многократно возрастает вероятность развития опухолей полости рта, гортани и пищевода. Даже умеренное употребление алкоголя повышает риск рака молочной железы. Причем чем выше доза, тем опаснее, заключила эксперт.
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