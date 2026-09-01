Женщинам назвали возраст, когда алкоголь и курение сильнее вредят здоровью

01 сентября 2026, 17:10

Терапевт Бурнацкая: курение и алкоголь сильнее вредят здоровью женщин старше 40 лет

Фото: iStock/dikushin

После 40 лет курение и алкоголь начинают вредить здоровью женщины сильнее, чем в молодости. Об этом заявила терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.