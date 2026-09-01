Назван неочевидный первый признак инфаркта у женщин
Врачи-кардиологи Араш Берелиани и Эми Аннерт назвали неочевидный признак инфаркта, с которым сталкиваются женщины. Наблюдения специалистов появились в статье американской газеты The Washington Post.
По словам медиков, одним из первых сигналов надвигающейся сосудистой катастрофы может стать сильная и беспричинная усталость. Ее главное отличие от обычного переутомления заключается в том, что она не проходит даже после продолжительного сна или отдыха. Более того, подобное состояние нередко усиливается при любой физической активности. Насторожиться стоит, если слабость держится несколько дней или даже недель, а видимых причин для нее нет.
Аннерт пояснила, что женщины зачастую связывают такие проявления со стрессом, высокой загруженностью или недосыпом, не воспринимая их как повод для беспокойства. Берелиани привел в пример свою пациентку: единственным признаком инфаркта у нее стало то, что она резко перестала справляться с элементарным действием — не могла удерживать руки поднятыми, чтобы высушить волосы феном.
Медики предупреждают: если к сильной усталости присоединяются неприятные ощущения в грудной клетке, болевые импульсы в челюсти, шее или спине, сбивчивое дыхание, приступы тошноты, головокружение или обильное потоотделение, медлить нельзя. При внезапно возникшей выраженной слабости в сочетании с перечисленными симптомами специалисты советуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
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