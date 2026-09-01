Назван неочевидный первый признак инфаркта у женщин

01 сентября 2026, 13:03

Кардиолог Берелиани: усталость может быть первым признаком инфаркта у женщин

Фото: iStock/Farknot_Architect

Врачи-кардиологи Араш Берелиани и Эми Аннерт назвали неочевидный признак инфаркта, с которым сталкиваются женщины. Наблюдения специалистов появились в статье американской газеты The Washington Post.