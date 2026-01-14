Работа слесарем, фиктивный брак и предательство возлюбленной: биография и последние дни жизни актёра Игоря Золотовицкого
В возрасте 64 лет ушел из жизни актер, режиссер, телеведущий и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Его жизненный путь — пример служения театру, кино и педагогике. Он был не только востребованным артистом, но и человеком, которого ставили в пример тем, кто планировал связать жизнь с искусством. О его судьбе и последних днях жизни читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Игоря Золотовицкого
Игорь Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте в семье механика железнодорожной станции Якова Соломоновича Золотовицкого и его жены Софьи Григорьевны. В семье также росла сестра Светлана, которая впоследствии связала свою жизнь с преподавательской деятельностью. Родители будущего артиста не имели отношения к сцене, однако именно от них он унаследовал качества, определившие его дальнейшую судьбу: от матери — артистизм и коммуникабельность, от отца — невероятную работоспособность.
В 14 лет Игорь планировал записаться в шахматную секцию во Дворце пионеров, но, узнав о наборе в театральную студию «Товарищ», где не хватало мальчиков, изменил решение. Именно там он впервые вышел на сцену как артист и чтец, очаровывая зрителей стихами известных поэтов. Уже тогда стало ясно, что у него есть талант.
К окончанию школы Золотовицкий окончательно решил стать актером. Первая попытка поступления в театральный вуз в Москве оказалась неудачной, и он был вынужден вернуться в Ташкент. Чтобы не терять время, Игорь устроился учеником слесаря-ремонтника на авиационный завод, параллельно готовясь к новым вступительным экзаменам. Со второй попытки он был принят в Школу-студию МХАТ, где учился у Виктора Монюкова и Авангарда Леонтьева, получив диплом в 1983 году.
Театр: сцена как судьба
После окончания учебы Золотовицкого приняли в труппу МХАТ, которым в то время руководил Олег Ефремов. Первые роли он получил в спектаклях «Три толстяка» и «Надежда», однако быстро понял, что путь к главным ролям будет долгим. Тогда он вместе с друзьями организовал театр-студию «Человек», где были поставлены спектакли «Елизавета Бам на елке у Иванова» и «Чинзано». Последний имел заметный успех.
Труппа отправилась на гастроли за границу, посетив 25 стран, включая остров Мартиника, где было сыграно десять спектаклей. Однако к концу тура посещаемость резко упала — на финальный показ пришли всего два зрителя при трех актерах на сцене. Гонораров артистам не платили, лишь выдавали суточные, которых едва хватало на еду. Актеры экономили, возили с собой тушенку и сосиски в банках, а также зарабатывали перепродажей электроники, купленной за границей.
Вернувшись в Россию, Золотовицкий стал одним из ведущих актеров Пятой студии МХАТ. В его репертуаре появились спектакли по произведениям Пушкина, Булгакова, Чехова. Он сотрудничал с театрами Et cetera, Театром Олега Табакова, «Квартетом И». В 2011 году его назначили директором Центрального дома актера имени А. А. Яблочкиной.
Знаковым событием стал юбилейный вечер в МХТ имени А. П. Чехова, состоявшийся 18 июня 2021 года, когда артисту исполнилось 60 лет.
Кино и телевидение
Экранный дебют Игоря Золотовицкого состоялся в 1984 году в фильме «Егорка», где он сыграл гидроакустика Рыбакова. Широкая фильмография актера включала картины и сериалы разных жанров, среди которых:
- «Такси-блюз»;
- «Луна-парк»;
- «Марш Турецкого — 2»;
- «Каменская-3»;
- «Мосгаз»;
- «Библиотекарь»;
- «Улица Шекспира».
Первую главную роль он исполнил в 2001 году в сериале «Пятый угол». Несмотря на еврейское происхождение, актер неоднократно играл цыган и представителей кавказских народов, настолько убедительно, что его принимали за своего.
С годами востребованность только росла, хотя плотная занятость в театре и педагогике ограничивала количество съемок. Среди поздних работ — «Вы все меня бесите!», «Love», «Приплыли!», «Актрисы», «Мосгаз. Дело № 10: Метроном», «Медвежий угол», «Сергий против нечисти. Зов предков». Одной из последних ролей стал образ цыганского барона в проекте «Улица Шекспира».
Преподавание и руководство Школой-студией МХАТ
Преподавательскую деятельность Золотовицкий начал еще в молодости — во время зарубежных гастролей ему предложили вести занятия для студентов парижского вуза. В 1989 году он начал преподавать в Школе-студии МХАТ по приглашению Авангарда Леонтьева.
Среди его учеников — Анастасия Заворотнюк, Максим Дрозд, Олеся Судзиловская, позже — Антон Шагин, Максим Матвеев, Екатерина Вилкова, а также Полина Гагарина.
В 2013 году Игорь Золотовицкий был назначен ректором Школы-студии МХАТ, а в период пандемии коронавируса вуз продолжал работу в онлайн-формате, несмотря на сложности.
Личная жизнь Игоря Золотовицкого
Первую сильную любовь Игорь пережил еще в юности. Девушка по имени Майя обещала ждать его, пока он учился в Москве, но в итоге вышла замуж за другого, что стало для него тяжелым ударом.
Первый брак был фиктивным — для получения московской прописки. Журналистка Елена Мясникова помогла ему, оформив брак и прописав у себя, чем фактически спасла его карьеру.
Настоящее семейное счастье Игорь Золотовицкий обрел с актрисой Верой Харыбиной, с которой познакомился в плацкартном вагоне поезда Ленинград — Москва. Их брак был зарегистрирован в 1988 году. В семье родились двое сыновей — Алексей и Александр, оба продолжили актерскую династию, окончив ГИТИС и Школу-студию МХАТ.
Болезнь и смерть Игоря Золотовицкого
Широкая публика не знала, что за год до смерти Игорю Золотовицкому поставили диагноз рак желудка.
10 января 2026 года он был экстренно госпитализирован в столичную больницу из-за обострения онкологии. Артист находился под аппаратом ИВЛ, тяжелое состояние было вызвано последствиями химиотерапии.
14 января 2026 года в девять утра сердце Игоря Золотовицкого остановилось. Реанимационные мероприятия оказались безуспешными.
Игорь Золотовицкий ушел из жизни, оставив после себя десятки ролей, сотни учеников и целую эпоху служения искусству.