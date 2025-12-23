«По-другому он жить не умел»: Двойная жизнь Леонида Филатова, работа на износ, любовный треугольник и нерожденный ребенок
Леонид Филатов — человек, которому удалось всё. Актёр, который сделал Игоря Скворцова из «Экипажа» национальным секс-символом 1980-х годов, автор знаменитой сказки «Про Федота-стрельца», ставшей всенародным хитом, и ведущий проникновенной программы «Чтобы помнили», 24 декабря мог бы отпраздновать своё 79-летие. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Творческий путь Леонида ФилатоваЛеонид Филатов родился 24 декабря 1946 года в Казани. Его детство было нестабильным, семья часто переезжала из-за работы отца-радиста, а когда мальчику было семь лет, родители развелись. С матерью он оказался в Ашхабаде, где и сделал первые шаги в творчестве. Когда будущей звезде было всего 15 лет, в местной газете напечатали его басню.
Филатов грезил кино и мечтал стать режиссером. В 1965 году, сразу после окончания школы, он поехал в Москву с намерением поступить во ВГИК. Согласно одним данным, его кандидатура была отклонена приемной комиссией, по другим — он не успел подать документы вовремя. Как бы то ни было, попытка стать режиссером провалилась. По совету друга он подал документы в Щукинское училище и был принят. После окончания училища в 1969 году судьба привела его в легендарный Театр на Таганке, которым руководил Юрий Любимов. Он попал в созвездие имён: Высоцкий, Окуджава, Параджанов. Первой его большой ролью стал Ведущий в спектакле «Что делать?».
С 1970 года Филатов начал сниматься в кино. Звёздный час настал в 1979-м с выходом первого советского фильма-катастрофы «Экипаж». Роль обаятельного, циничного, но в кризис проявляющего героизм бортинженера Игоря Скворцова сделала его кумиром миллионов. В 1980-е последовали не менее яркие работы: чиновник Леонид Филимонов в «Забытой мелодии для флейты» Рязанова и житель абсурдного «Города Зеро» у Шахназарова. А в 1990-м году он сам снял как режиссер острую сатирическую картину «Сукины дети», получившую «Кинотавр».
Творческие бури и главный театральный скандалЕсли в кино его путь был триумфальным, то в театре случались и громкие конфликты. В 1984 году, после отъезда Любимова за границу и лишения его гражданства, художественным руководителем Таганки стал Анатолий Эфрос. Часть труппы, включая Филатова, нового главного не приняла. В знак протеста Леонид Алексеевич ушёл в театр «Современник», где проработал два года, прежде чем вернуться на родную сцену. Этот эпизод позже оставался для него болезненным пятном. Однако настоящие, куда более жестокие драмы разворачивались не на театральных подмостках, а в его личной жизни.
Любовный треугольник: жертва, любовница и «ошибка молодости»Личная жизнь Филатова с юности была бурной. Ещё в училище он был безответно влюблён в однокурсницу Наталью Варлей. Но главная драма развернулась позже, в стенах Театра на Таганке. В 1969 году, будучи молодым актёром, он без памяти влюбился в коллегу по сцене Лидию Савченко. Актриса была старше его на пять лет и к тому же состояла в браке. Но Филатов проявил настойчивость, и в 1970 году они поженились.
«Первоначально все сравнения с мужем оказывались не в пользу ухажора: "Худенький, ножки тоненькие, нос уточкой, с вечной сигаретой во рту... Мне так хотелось его отмыть, одеть..."», — вспоминала Лидия Савченко о первой встрече.
Однако уже на момент свадьбы в жизни Филатова появилась другая женщина — Нина Шацкая, также актриса Таганки, жена Валерия Золотухина. Лидия полностью посвятила себя мужу, поставив карьеру на паузу, шила для него костюмы, была его первым слушателем и редактором. Переломным моментом стала её беременность. По её словам, Филатов не хотел ребёнка, заявив, что «рано с пеленками возиться», и она пошла на аборт.
Параллельно роман с Шацкой набирал силу. Филатов вёл двойную жизнь более десяти лет, разрываясь между женой и любовницей, которые, к ужасу ситуации, продолжали работать в одном театре. Наконец, в начале 1980-х он ушёл к Нине Шацкой, с которой официально оформил отношения в 1982 году. Для Лидии Савченко развод стал катастрофой. Но хуже всего было то, что случилось после.
После разрыва Филатов вычеркнул Савченко из своей жизни, хотя они продолжали работать в одном театре. Сталкиваясь с ней в коридорах Таганки, даже не здоровался. И уж, конечно, не упоминал в интервью. В публичном поле он называл первый брак «ошибкой молодости» и о Лидии старался не вспоминать. Этот поступок многие расценивают как жестокое предательство женщины, которая безоглядно ему верила и посвятила лучшие годы жизни. С Ниной Шацкой он прожил до конца своих дней, воспитывая её сына Дениса от первого брака. Своих детей у Филатова не было.
Последние годы жизни: болезнь, борьба и памятьЖизнь, прожитая на износ (он выкуривал по несколько пачек сигарет в день и работал в бешеном ритме), жестоко отозвалась в 1990-х. В 1993 году на съёмках «Сукиных детей» он перенёс инсульт, но доработал картину. Затем отказали почки. В 1997 году ему удалили оба органа, и более двух лет он провёл, подключённый к аппарату «искусственная почка». В октябре 1997-го ему сделали трансплантацию.
Несмотря на это, он до последнего вёл свою программу «Чтобы помнили», ставшую гимном ушедшим артистам и его личным заветом. В октябре 2003 года, простудившись, он заболел двусторонним воспалением лёгких. Ослабленный организм, подавленный иммунитет из-за пересаженной почки, не справился. Леонид Филатов скончался 26 октября 2003 года в Москве, в Центральной клинической больнице, не дожив двух месяцев до 57-летия.
Прощание состоялось в Центральном Доме кино, а похоронили его на Ваганьковском кладбище. Памятник на могиле изображает его в роли Горацио из «Гамлета». Его литературное наследие — книги, пьесы, стихи — живет. В его честь назван Московский театральный колледж и учреждена литературная премия «Филатов-фест».
«Он сгорал на работе. Это было и в его актерской жизни, и в поэтической, и в писательской. Слишком напряженной была его жизнь, но по-другому он жить не умел», — сказал о нём режиссёр Александр Митта.