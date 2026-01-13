13 января 2026, 11:53

Анатолий Лобоцкий (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

14 января 2026 года народному артисту России, звезде «Молодежки», «Адмирала» и фильма «Зависть богов» Анатолию Лобоцкому исполнилось бы 67 лет. Однако этой даты он не дождался: 20 декабря 2025 года сердце актера остановилось. Последние годы жизни Лобоцкий боролся с онкологией. Несмотря на десятки ролей, государственные награды и всенародную любовь, собственного жилья у артиста так и не появилось — он снимал однокомнатную квартиру в одном из спальных районов Москвы. Подробнее о его биографии читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство в интеллигентной, но небогатой семье Случайная профессия и путь в ГИТИС Лобоцкий и театр: главные роли, кризис и побег в Европу Кино после 40 лет и «Зависть богов» Личная жизнь Анатолия Лобоцкого: пять браков, слухи и репутация гроссмейстера Семья, дети и философия возраста Причина смерти и прощание с Анатолием Лобоцким

Детство в интеллигентной, но небогатой семье

«Наш небольшой дом выглядывал в окна, когда трое Лобоцких – отец и двое малолетних детей – в трусах выбегали во двор и обтирали друг друга снегом. В этом было нечто гладиаторское: совершение подвига на глазах тысячи зрителей!», – рассказывал артист.

«Отец культивировал в нас самостоятельность и всегда приводил в пример детей американских миллионеров, которые на отдых и учебу зарабатывали себе сами. Так что с самого раннего детства я зарабатывал деньги. Мы сколачивали ящики, сдавали банки, бутылки. Когда стал покрепче, мы разгружали вагоны: по 40–60 тонн разгружали вдвоем за ночь. Зато сами зарабатывали, на что хочешь, на то и трать», – делился Лобоцкий.

Анатолий Лобоцкий (фото: РИА Новости/Георгий Куролесин)

Случайная профессия и путь в ГИТИС

Лобоцкий и театр: главные роли, кризис и побег в Европу

«Я уехал… такое было безвременье, что я решил, что здесь делать нечего, не был уверен, что я вернусь», – вспоминал Лобоцкий.

«Нечего там было делать. Я вернулся в Россию. Это был импульс от мощнейшего кризиса, когда в моем театре с 1985 года спектакли собирали по 20 зрителей, а работа казалась лишней, не востребованной», – отмечал артист.

Кино после 40 лет и «Зависть богов»

Анатолий Лобоцкий (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Я действительно до 40 лет не снимался. И не потому, что не хотел. Не было такой возможности, да и было много работы в театре… Но, если быть честным, и желания такого тоже не было», – признавался артист.

Личная жизнь Анатолия Лобоцкого: пять браков, слухи и репутация гроссмейстера

«На втором курсе у меня уже был маленький ребенок… Вот почему я опять же работал: художником-декоратором, дворником, плотником», – подчеркивал артист.

«Лобоцкий в любви, как настоящий гроссмейстер, умудрялся играть одновременно на нескольких досках… Причем каждая партнерша была уверена, что в этой игре победит именно она».

Юлия Рутберг с Анатолием Лобоцким и сыном Григорием (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Мы замечательные друзья, мы прекрасные коллеги… но женаты мы — упаси Бог — никогда не были!».

«Свобода — это то, что я ценю больше всего… Женщины пытались меня перевоспитывать. Но, как мне кажется, я из породы не особо поддающихся».

Семья, дети и философия возраста

«Он занимается домом, здоровьем деда… Без него просто не обойтись было».

«Я себя точно не на 60 лет чувствую… мы же прикидываемся, делаем вид, что мы молоды, здоровы и счастливы».

«Не должен человек… претендовать на роли юношей со взором горящим… Я уже почти 20 лет дед!».

Прощание с Анатолием Лобоцким (фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Причина смерти и прощание с Анатолием Лобоцким