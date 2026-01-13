Романы с Рутберг и Пеговой, сын-сиделка и дочь-курьер: все тайны Анатолия Лобоцкого. Почему он жил в съёмной однушке до конца жизни?
14 января 2026 года народному артисту России, звезде «Молодежки», «Адмирала» и фильма «Зависть богов» Анатолию Лобоцкому исполнилось бы 67 лет. Однако этой даты он не дождался: 20 декабря 2025 года сердце актера остановилось. Последние годы жизни Лобоцкий боролся с онкологией. Несмотря на десятки ролей, государственные награды и всенародную любовь, собственного жилья у артиста так и не появилось — он снимал однокомнатную квартиру в одном из спальных районов Москвы. Подробнее о его биографии читайте в материале «Радио 1».
Детство в интеллигентной, но небогатой семье
Анатолий Лобоцкий родился в 1959 году в Тамбове. Его родители относились к интеллигенции, которая, по словам самого актера, «в те годы не была богатой». Отец был журналистом и литератором, мать работала библиотекарем и могла доставать любые книги, приучая к чтению двоих сыновей — Анатолия и его старшего брата.
Семью считали прогрессивной и даже странной: родители практиковали йогу, сыроедение и закаливание. Зимой они бегали на морозе и обтирались снегом.
«Наш небольшой дом выглядывал в окна, когда трое Лобоцких – отец и двое малолетних детей – в трусах выбегали во двор и обтирали друг друга снегом. В этом было нечто гладиаторское: совершение подвига на глазах тысячи зрителей!», – рассказывал артист.
С ранних лет Анатолий и его брат работали — не из нужды, а из принципа, который культивировал отец.
«Отец культивировал в нас самостоятельность и всегда приводил в пример детей американских миллионеров, которые на отдых и учебу зарабатывали себе сами. Так что с самого раннего детства я зарабатывал деньги. Мы сколачивали ящики, сдавали банки, бутылки. Когда стал покрепче, мы разгружали вагоны: по 40–60 тонн разгружали вдвоем за ночь. Зато сами зарабатывали, на что хочешь, на то и трать», – делился Лобоцкий.
При этом сам актёр позже признавался, что, вопреки родительской закалке, курил, а вот старший брат остался убежденным сторонником здорового образа жизни.
Случайная профессия и путь в ГИТИС
Мечты стать актером у Лобоцкого не было ни в детстве, ни в юности. Он учился в специализированной школе с углубленным изучением иностранных языков, увлекался рисованием и даже задумывался о художественном училище.
Остаться в Тамбове его вынудили обстоятельства: гуманитарных направлений там было всего два — педагогика и искусство. Педагогика не привлекала, и он поступил на режиссерский факультет института культуры, плохо представляя, чем именно будет заниматься.
Однако во время учебы интерес к профессии вырос. Получив диплом, Анатолий отправился в Москву поступать в ГИТИС. С первой попытки не вышло, но со второй его приняли — на курс Андрея Гончарова и Марка Захарова. На вступительных экзаменах он изображал механического медведя, привезенного дедушкой из Индии, чем поразил педагогов.
Учеба стала судьбоносной: Гончаров не только преподавал, но и руководил Театром имени Маяковского. После окончания ГИТИСа Лобоцкого приняли в труппу, где он прослужил более 40 лет, уйдя из театра только со смертью.
Лобоцкий и театр: главные роли, кризис и побег в Европу
На сцене «Маяковки» Лобоцкий дебютировал в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда», где его партнершей стала Наталья Гундарева. Несмотря на страх и неуверенность, критики приняли его восторженно.
В дальнейшем он играл в «Чайке», «Обломове», «Пигмалионе», «Талантах и поклонниках», «Чуме на оба ваши дома», «Карлике», где ради роли передвигался по сцене на коленях.
Актер подчеркивал, что театр для него — тяжелая работа. В середине 90-х он пережил глубокий кризис, совпавший с упадком театра.
«Я уехал… такое было безвременье, что я решил, что здесь делать нечего, не был уверен, что я вернусь», – вспоминал Лобоцкий.
Почти год он прожил в Амстердаме, но не нашел там применения себе.
«Нечего там было делать. Я вернулся в Россию. Это был импульс от мощнейшего кризиса, когда в моем театре с 1985 года спектакли собирали по 20 зрителей, а работа казалась лишней, не востребованной», – отмечал артист.
Кино после 40 лет и «Зависть богов»
Хотя на экранах Лобоцкий появился еще в 1988 году, до 40 лет он снимался только в фильмах-спектаклях.
«Я действительно до 40 лет не снимался. И не потому, что не хотел. Не было такой возможности, да и было много работы в театре… Но, если быть честным, и желания такого тоже не было», – признавался артист.
Переломным моментом стал фильм Владимира Меньшова «Зависть богов», где он сыграл француза Андрэ — героя-любовника, вступившего в связь с замужней героиней Веры Алентовой. Роль принесла ему массовую популярность и приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Виват, кино России!».
После этого Лобоцкого стали активно приглашать в кино. Он снялся более чем в 100 фильмах и сериалах: «Адмиралъ», «Личная жизнь доктора Селивановой», «Гадание при свечах», «Молодежка», «Старая гвардия», «Калашников», «Не обмани», «За полчаса до весны».
Сам актер признавался, что со временем стал предпочитать кино театру, в том числе из-за заработка.
Личная жизнь Анатолия Лобоцкого: пять браков, слухи и репутация гроссмейстера
Личная жизнь Лобоцкого обсуждалась не меньше, чем его роли. Он был женат несколько раз. Первой женой стала Надежда Смирнова, брак с которой актёр заключил в Тамбове. У пары родился сын Станислав.
«На втором курсе у меня уже был маленький ребенок… Вот почему я опять же работал: художником-декоратором, дворником, плотником», – подчеркивал артист.
После развода у Лобоцкого был роман с однокурсницей Еленой Мольченко, которая позже заявляла о его связи с Натальей Гундаревой:
«Лобоцкий в любви, как настоящий гроссмейстер, умудрялся играть одновременно на нескольких досках… Причем каждая партнерша была уверена, что в этой игре победит именно она».
Второй женой стала Наталья, далёкая от актёрской среды. У них родилась дочь Анна, которая позже окончила Щукинское училище и вошла в труппу Театра Маяковского. Третья супруга — модель и телеведущая Ольга Ибрагимова. В браке с ней родился сын Григорий.
Наиболее публичным союзом стали отношения с актрисой Юлией Рутберг, которые длились около девяти лет. При этом сам Лобоцкий позже опровергал факт официального брака:
«Мы замечательные друзья, мы прекрасные коллеги… но женаты мы — упаси Бог — никогда не были!».
Также ходили слухи о романе с Ириной Пеговой, которые актеры не подтверждали, но и не опровергали.
О свободе Лобоцкий говорил прямо:
«Свобода — это то, что я ценю больше всего… Женщины пытались меня перевоспитывать. Но, как мне кажется, я из породы не особо поддающихся».
Семья, дети и философия возраста
Старший сын Станислав много лет ухаживал за пожилыми родственниками:
«Он занимается домом, здоровьем деда… Без него просто не обойтись было».
Дочь Анна с 18 лет работала курьером в театре, сама оплачивала обучение и стремилась к самостоятельности.
К возрасту Лобоцкий относился иронично:
«Я себя точно не на 60 лет чувствую… мы же прикидываемся, делаем вид, что мы молоды, здоровы и счастливы».
Но при этом отказывался от юношеских ролей:
«Не должен человек… претендовать на роли юношей со взором горящим… Я уже почти 20 лет дед!».
Причина смерти и прощание с Анатолием Лобоцким
Анатолий Лобоцкий умер 20 декабря 2025 года после продолжительной борьбы с онкологией. Прощание прошло в Театре имени Маяковского, похоронили артиста на Троекуровском кладбище.
Сообщалось, что во время церемонии Вере Алентовой стало плохо у гроба коллеги, была вызвана скорая помощь, и позже врачи констатировали ее смерть — трагический и шокирующий эпизод, который также обсуждался в СМИ.
Анатолий Лобоцкий навсегда остался в памяти как мастер сцены, герой-любовник и человек сложной, противоречивой судьбы, в которой переплелись талант, свобода, одиночество и поздний, но громкий успех.