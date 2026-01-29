Антон Перезимник 30 января: почему нельзя хвастаться, готовить и уходить из дома, народные приметы
Каждый год 30 января православные христиане вспоминают одного из основателей монашества — преподобного Антония Великого. О традициях, запретах и народных приметах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаСвятой родился в Египте около 250 года в состоятельной семье и с юных лет рос в христианской вере. Когда ему было 18, он потерял родителей и начал заботиться о сестре. Ключевой момент в жизни Антония произошел в храме, когда юноша услышал слова Евангелия, которые показались ему адресованными напрямую: «Если хочешь быть совершенным, продай свое имение, раздай нищим и следуй за Мной». После этого он распорядился своим наследством, доверил сестру добрым женщинам и ушел в пустыню, чтобы служить Богу.
Жизнь отшельника оказалась трудной. Мужчина постоянно сталкивался с голодом, жаждой и искушениями. Иногда его одолевала тоска по прежней жизни, но он боролся с ней молитвой и постом. Спустя 20 лет уединения к нему начали приходить ученики, желающие учиться у святого. Пустыня оживилась, и вокруг стали появляться монастыри. Однако Антоний предпочитал одиночество, поэтому ушел глубже в пустыню к Красному морю. Там он обрабатывал небольшое поле и редко встречался с другими людьми.
Однажды, уже будучи старцем, святой узнал о подвижнике, который служит Богу дольше него. Он отправился на поиски и вскоре нашел пещеру, где жил преподобный Павел Фивейский — ему было почти 90 лет. Когда святые встретились, они обменялись теплыми словами. Перед смертью Павел попросил Антония принести мантию святителя Афанасия для похорон. Он отправился за ней, но когда вернулся, Павел уже умер. По легенде, Антоний увидел, как душа святого возносится на небо. Два льва помогли ему выкопать могилу и похоронить друга. Сам святой скончался в возрасте 106 лет.
Традиции дняСчиталось, что в этот день зима уже на полпути к весне. Говорили: «Пришла Антонина — зиме половина». Но теплой погоде в этот день не доверяли и ждали, что зима еще покажет свой характер. Одним из главных ритуалов этого праздника была выпечка колобков из толокна, которые символизировали солнце. Это простое, но сытное угощение щедро добавляли коровьим маслом, яйцами и молоком. Колобки делили с домочадцами, соседями и даже случайными прохожими. Считали, что это помогает приблизить весну и приносит в дом счастье и здоровье. Часть выпечки отправляли в церковь, где поминали не только Антония Великого, но и других святых с тем же именем — Антония Чернозерского и Антония Дымского. Люди молились о силе духа, мире в семье и исцелении от болезней.
После Дня колдунов (28 января) праздник тоже считали временем повышенной опасности. Предки верили, что ведьмы продолжают бродить по земле, поэтому они могут навести порчу на людей и скот. Чтобы защитить дом, проводили особый обряд. Тот, кто первым вставал утром, выходил на крыльцо и пятками вперед шел до ближайшего перекрестка. Затем по следам на снегу проводили черту острым серпом, как бы отрезая потусторонним существам путь к своему дому.
Народные запретыНа Антона Перезимника наши предки придерживались строгих запретов, чтобы не столкнуться с темными силами. В этот день нельзя было разговаривать с незнакомцами и принимать от них подарки — боялись, что они могут быть заговорены.
Вот что еще не стоит делать 30 января:
- Нельзя ругаться и говорить обидные слова. Негатив может вернуться к вам в виде болезней;
- Нельзя лениться и откладывать дела. Это может привести к потере удачи на весь год;
- Нельзя хвастаться своими успехами и достатком. Можно «испугать» благополучие;
- Нельзя шить и вязать. Есть риск «пришить» к себе неприятности;
- Нельзя готовить блюда из гороха. Это может привести к болезням;
- Нельзя покидать дом. Существовало поверье, что в отсутствие хозяина в жилье может проникнуть нечистая сила.
ПриметыВ этот день особенно следили за Луной. Если она пряталась за облаками, это обещало хороший урожай. Ясная ночь с ярким светом, наоборот, предвещала скудный сбор.
Вот еще несколько примет на этот день:
- Облачная ночь — плохие всходы яровых культур;
- Луна с круглыми, пологими рогами — ясная и морозная погода;
- Пасмурный день говорит о приближающейся метели;
- Идёт снег — зима затянется;
- Деревья, покрытые инеем, обещают солнечные дни;
- Если белки прячутся в дуплах, а синицы активно щебечут — ждите похолодания.