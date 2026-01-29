29 января 2026, 13:04

Фото: iStock/alex_ugalek

Каждый год 30 января православные христиане вспоминают одного из основателей монашества — преподобного Антония Великого. О традициях, запретах и народных приметах этого дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы

История праздника

Фото: iStock/YuTphotograph

Традиции дня

Фото: iStock/Preto_perola

Народные запреты

Вот что еще не стоит делать 30 января:

Нельзя ругаться и говорить обидные слова. Негатив может вернуться к вам в виде болезней;

Нельзя лениться и откладывать дела. Это может привести к потере удачи на весь год;

Нельзя хвастаться своими успехами и достатком. Можно «испугать» благополучие;

Нельзя шить и вязать. Есть риск «пришить» к себе неприятности;

Нельзя готовить блюда из гороха. Это может привести к болезням;

Нельзя покидать дом. Существовало поверье, что в отсутствие хозяина в жилье может проникнуть нечистая сила.

Приметы

Вот еще несколько примет на этот день: