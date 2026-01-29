«Таврида» ищет новые лица: стартовал набор амбассадоров арт-кластера
АНО «Таврида.Арт» объявила о наборе участников в проект «Амбассадоры Тавриды», направленный на популяризацию возможностей и ценностей арт-кластера в регионах России. Регистрация открыта до 1 февраля 2026 года. Об этом сообщается в документе №18 МСЭД о наборе участников и распространении информации.
Проект объединяет активную молодежь, заинтересованную в развитии культуры и искусства. Амбассадоры будут представлять «Тавриду» на региональном и международном уровнях, рассказывать о ключевых событиях и проектах платформы, а также вовлекать молодых авторов в творческую среду.
Арт-кластер «Таврида» действует с 2015 года и включает Академию творческих индустрий «Меганом», образовательные заезды и летние школы, фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», федеральную сеть арт-резиденций и другие инициативы. Проекты кластера реализуются в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и федеральной программы «Россия — страна возможностей».
