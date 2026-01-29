«Таврида» ищет новые лица: стартовал набор амбассадоров арт-кластера

29 января 2026, 12:41

Молодых деятелей культуры приглашают стать амбассадорами «Таврида.Арт»

Фото: Istock / FG Trade

АНО «Таврида.Арт» объявила о наборе участников в проект «Амбассадоры Тавриды», направленный на популяризацию возможностей и ценностей арт-кластера в регионах России. Регистрация открыта до 1 февраля 2026 года. Об этом сообщается в документе №18 МСЭД о наборе участников и распространении информации.