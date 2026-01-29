В РФ предложили оставлять школьников на удалёнке во время снегопадов
Депутат Госдумы Владимир Плякин предложил в дни сильных снегопадов, когда путь до школы становится полосой препятствий, переводить школьников и студентов на удаленный формат обучения.
По его словам, в дни снежного апокалипсиса города превращаются в один большой каток со скользкими правилами, но без тренера и страховки.
«Поэтому несколько дней дистанционного обучения — это не слабость и не уступка, а просто разумная забота. Уж лучше провести утро в тёплых тапочках у экрана ноутбука, чем потом несколько недель залечивать переломы. Иногда это самое правильное решение», — выразил мнение Плякин в разговоре с Life.ru.
29 января в Москве выросли сугробы высотой в 60 см. По словам синоптика Евгения Тишковца, такие показатели в два раза превышают климатическую норму. В Подмосковье самые большие сугробы зафиксировали в Черустях и Серпухове — 64 см, Коломне — 63 см, Волоколамске — 60 см.