В РФ предложили оставлять школьников на удалёнке во время снегопадов

29 января 2026, 11:39

Фото: iStock/MahmutSonmez

Депутат Госдумы Владимир Плякин предложил в дни сильных снегопадов, когда путь до школы становится полосой препятствий, переводить школьников и студентов на удаленный формат обучения.





По его словам, в дни снежного апокалипсиса города превращаются в один большой каток со скользкими правилами, но без тренера и страховки.





«Поэтому несколько дней дистанционного обучения — это не слабость и не уступка, а просто разумная забота. Уж лучше провести утро в тёплых тапочках у экрана ноутбука, чем потом несколько недель залечивать переломы. Иногда это самое правильное решение», — выразил мнение Плякин в разговоре с Life.ru.