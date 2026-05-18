«БАДы входят в клиническую практику»: Стало известно, что официально меняет появление врачей-нутрициологов

18 мая 2026, 10:11

Основатель EGENY Ермолаева: появление врачей-нутрициологов создает систему

Фото: Istock/ronstik

Минздрав предлагает включить в перечень медицинских специальностей нутрициологию и должность врача по медицине здорового долголетия. Эксперты считают, что это может стать важным шагом к официальной интеграции рынка БАДов в систему превентивной медицины в России.





Основатель бренда EGENY Евгения Ермолаева в беседе с «Радио 1» заявила, что введение новых специальностей способно переломить существовавшее в медицинской среде настороженное, а порой и скептическое, отношение к биологически активным добавкам. Исторически БАДы относились к категории пищевых продуктов, и их рекомендация не являлась частью клинической практики. Теперь ситуация кардинально меняется.





«Появление врачей-нутрициологов и врачей по здоровому долголетию в штате поликлиник и центров здоровья формирует официальный, регулируемый канал для применения нутритивной поддержки. Это переводит дискуссию о БАДах из плоскости «альтернативной» или «народной» медицины в русло стандартной профилактической работы. Сама идеология новых специальностей, особенно врача по здоровому долголетию, основана на превентивном подходе и смещении фокуса на профилактику. В их задачи входит выявление ранних рисков заболеваний и факторов ускоренного старения, что подразумевает комплексную коррекцию образа жизни, где нутритивная поддержка, в том числе с помощью БАД, является важным, но подчиненным общей стратегии элементом», — сказала она.

«Можно ожидать, что внедрение этих специальностей не просто «разрешит» врачам рекомендовать БАДы, а создаст системную основу для их обоснованного и ответственного применения в рамках профилактической медицины. Мы наблюдаем формирование целостной государственной политики, направленной на системную интеграцию БАД в медицинскую практику», — отметила Ермолаева.