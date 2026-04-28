Нутрициолог назвала витамины и БАДы, которые помогут похудеть без вреда для здоровья

28 апреля 2026, 10:35

Нутрициолог Бодрова: Магний и витамин C помогут похудеть

Витамин С, магний, альфа-липоевая (тиоктовая) кислота, L-карнитин и экстракт зелёного чая помогут в борьбе с лишним весом. Об этом рассказала спортивный тренер, эксперт в области нутрициологии и управления медицинским бизнесом Анна Бодрова.





Она подчеркнула, что волшебной таблетки для похудения не существует, однако в сочетании с правильным питанием и регулярными физическими нагрузками некоторые витамины и БАДы помогут добиться более быстрого результата.





«Витамин С участвует в транспортировке кислорода, необходимого для сжигания жира во время нагрузки, и способствует выработке карнитина. Исследования показывают: при достаточном уровне витамина C жир во время тренировок уходит на треть интенсивнее», — отметила Бодрова в разговоре с Life.ru.