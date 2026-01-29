Бакалавриат и магистратура всё: российские вузы переходят на новую образовательную систему. Что изменится и к чему готовиться?

29 января 2026, 16:24

Академик Комков назвал правильным решение об отказе от Болонской системы

В 2026 году высшие учебные заведения перейдут на новую систему. Бакалавриат и магистратуру заменят базовым и специализированным образованием. Теперь же всех волнуют вопросы реализации этих программ и трансформации системы обучения студентов в России в целом.





Продолжительность базового высшего образования будет варьироваться в зависимости от специальности – от четырёх до шести лет. Студенты, получающие специализированное высшее образование, будут учиться от одного года до трёх лет. Фактически, это обновлённый формат магистратуры с профессиональными управленческими и исследовательскими векторами.



Ранее после окончания специалитета выпускник не мог претендовать на бюджетные места в магистратуре. Теперь такой запрет не актуален – студент любой программы может участвовать в конкурсе. Аспирантура же станет отдельным уровнем профессионального образования.



Детали нововведений в эфире «Радио 1» раскрыл сопредседатель движения «Образование для всех», академик Международной академии наук педагогического образования, доктор педагогических наук, профессор Сергей Комков.



«Мы возвращаемся к нашей классической, традиционной системе, которая была у нас в советский период. Она себя очень хорошо тогда показала, поскольку считалась одной из лучших в мире. И наши специалисты были нарасхват – их везде принимали на самом наилучшем уровне, и дипломы наших вузов принимались во всём мире. Никто даже не задумывался над тем, принять или не принять нашего специалиста на работу в ту или иную страну, пока мы, как говорится, не вляпались в эту болонку (Болонская система – прим. ред.) в 2004 году», – подчеркнул специалист.

«Натуральный цирк», – оценил тот период собеседник «Радио 1».

«Художественное училище, например, там четыре года вполне достаточно для раскрытия своих навыков. А вот учителей нужно готовить порой и по шесть лет. Что касается врачей – если ты, допустим, терапевта готовишь, то может пять-шесть лет хватит, а хирургу нужно продолжать обучение. Так, кстати, и в Советском Союзе было, многие врачи учились и по семь лет, и это было нормально, это была ординатура. Мы понимали, что для подготовки высококвалифицированного специалиста нужно, чтобы он получил хорошие навыки и поработал с опытными коллегами», – уточнил эксперт.