«Выпускников покупают за энергию, а не за диплом»: почему в России растёт спрос на специалистов со средним образованием?

29 января 2026, 11:39

Карьерный эксперт Валинуров: спрос на специалистов со средним образованием растёт

Фото: iStock/Amorn Suriyan

В России вырос спрос на специалистов со средним профессиональным образованием. Работодатели заинтересованы в прикладных кадрах для реального сектора, нежели в выпускниках вузов. С чем связана такая тенденция и каковы её перспективы?





Активный рост заинтересованности в кадрах, окончивших колледжи и техникумы, соответствует изменениям в системе образования. По данным Минпросвещения, в 2025 году 63% выпускников 9 классов отказались от продолжения учёбы в старшей школе. Одновременно с этим спрос на специалистов со средним образованием вырос на 13%, поскольку количество вакансий для кандидатов, обучающихся в вузах, увеличилось всего на 6%.



Карьерный консультант, автор книг по карьере и поиску персонала Ильгиз Валинуров рассказал в эфире «Радио 1», циклично ли такое явление или это системный долгосрочный тренд, который связан с реальными потребностями экономики.



«Мы говорим про тенденцию точно не краткосрочную. То есть, экономические реалии требуют того, чтобы больше было тех, кто может работать в производстве, а не только в сфере услуг, поэтому делается акцент на обучение и развитие будущих сотрудников для промышленности. То есть это точно тренд ближайших трёх-пяти лет. Если мы говорим в принципе про обучение, то сейчас очень много возможностей получать дополнительное образование, переквалификацию и прочее», – подчеркнул специалист.

Фото: iStock/fizkes

«Все процессы, начиная с 2020 года, показали, что стране нужна большая независимость. Пандемия дала понять, что нет возможности получить некоторые товары. То есть стали меняться логистические потоки, некоторые страны были закрыты. Дальше санкции, которые ещё усилили этот тренд, который и так был не самым позитивным. Но это стало триггерами того, что появилось понимание о необходимости независимости страны от внешних источников», – указал собеседник «Радио 1».

«Сейчас происходит уникальная ситуация, когда наличие высшего образования, особенно на начальном этапе карьеры, не даёт более высокий уровень дохода. Тому очень простые примеры – курьеры, например, или водители зарабатываю довольного много», – отметил Валинуров.

«Ситуация такая: пока вузы и колледжи готовят новые программы, и студенты начинают учиться, к их выпуску эти программы уже точно устареют. То есть то, что считается сегодня актуальным, особенно то, что касается искусственного интеллекта и нейросетей, каждый день меняется и становится более продвинутым. А вот те ситуации, когда крупные работодатели приходят в колледжи и приглашают своих сотрудников как экспертов чему-то обучить студентов и создают совместные программы внутри учебных заведений – вот это, конечно, работает лучше всего. Это наиболее правильный подход, он практичный, поскольку студенты понимают, зачем им эти знания», – заявил Валинуров.

Фото: iStock/industryview

«Как выпускнику стать идеальным кандидатом, чтобы выбрали именно его? Во-первых, выпускников «покупают», можно так сказать, не за знания, не за компетенции, а за энергию. То есть за желание работать, за любознательность, за готовность включаться и гореть своей работой. Сейчас далеко не вся молодёжь этому критерию соответствует. Во-вторых, общая эрудированность — это всегда плюс. Когда более взрослый человек, допустим, менеджер по персоналу, кадровик-руководитель, проводит с вами собеседование, и он понимает вашу эрудированность, это будет плюсом выбрать именно вас», – уточнил Валинуров.