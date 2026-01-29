В России могут перестать включать выходные в число отпускных дней
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение Думы законопроект, которым предлагается не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска. Соответствующий документ доступен в думской электронной базе, передает РИА Новости.
Предлагается изменить статью 120 Трудового кодекса РФ. В настоящее время трудовое законодательство предусматривает, что ежегодный основной оплачиваемый отпуск длится 28 календарных дней. При взаимном согласии работника и работодателя отпуск можно разделить на части, при этом одна из них должна составлять не менее 14 календарных дней и включать как рабочие, так и нерабочие дни.
Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает исключить выходные дни из общего числа календарных дней, которые учитываются при расчете ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска.
Авторы инициативы отмечают, что принятие законопроекта предоставит работникам возможность более эффективно и с пользой использовать свои 28 дней основного отпуска, а также дополнительные оплачиваемые дни отдыха. Это полностью соответствует целям трудового законодательства и принципам социальной справедливости.
Читайте также: