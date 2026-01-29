В России могут перестать включать выходные в число отпускных дней

29 января 2026, 10:26

РИА Новости: В Госдуму внесли проект о невключении выходных дней в отпуск

Фото: iStock/Pla2na

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение Думы законопроект, которым предлагается не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска. Соответствующий документ доступен в думской электронной базе, передает РИА Новости.