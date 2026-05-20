«Бесплатно и безопасно»: Стало известно, почему вода из питьевых фонтанчиков в парках лучше магазинной

20 мая 2026, 16:54

Ученый Гончар: вода в питьевых фонтанах лучше бутилированной

В 40 парках Московской области стартовал сезон питьевых фонтанчиков. Но многие посетители до сих пор проходят мимо, опасаясь ржавчины, хлора или инфекции. Стоит ли тратить деньги на бутилированную воду, если рядом есть бювет с фильтрацией?





Генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар в беседе с «Радио 1» заявил, что если бутилированная вода продаётся в тех же парках, ценник будет в три или четыре раза выше обычного.





«А здесь — совершенно бесплатно и совершенно чистая, прекрасная вода. То же самое, что в бутылке. Вода в фонтанчики поступает из городского водопровода, но это не та вода, что течёт из крана в подъезде. Бюветы оснащены системой фильтрации, которая убирает всё лишнее», — объяснил он.

«В рамках Московской области мы ежегодно проводим тысячи исследований централизованного питьевого водоснабжения. Никогда никаких превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ мы не обнаруживали. Вода заведомо чистая, а ещё и доочищенная. Более того, в фонтанчиках за счёт фильтрации исчезает даже тот самый специфический запах хлора, который иногда бывает весной и осенью», — сказал Гончар.

«Главное — не облизывать то, из чего истекает вода. Если есть опасения по поводу ночного застоя, просто слейте небольшое количество воды, чтобы смыло всё, что могло налипнуть. Чем больше таких фонтанчиков будет, тем лучше будет качество потребления жидкости для удовлетворения потребностей организма. Это точно будет хорошо для здоровья нации», — резюмировал собеседник.