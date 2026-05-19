Садоводам назвали самые неприхотливые для дачи цветы

19 мая 2026, 13:32

Садовод Воронова посоветовала на даче высаживать анютины глазки и сальвии

Фото: iStock/Mkovalevskaya

На дачном участке легче всего будет вырастить котовник, анютины глазки и сальвию, которые цветут практически с июня по октябрь. Об этом рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.





Для анютиных глазок она посоветовала выбрать солнечное место. Дальше про растение можно практически забыть. Оно не нуждается в дополнительном поливе даже в случае длительного отсутствия на даче. Также особого ухода не требует турецкая гвоздика. Этому цветку достаточно периодически выпадающих осадков.





«Еще в список можно добавить календулу, которая вовсе растет как сорняк, поэтому после посадки про нее можно смело забыть. Причем многие привыкли, что цветы у нее непременно желтые, однако они бывают и белыми, и даже розовыми», — подчеркнула Воронова в разговоре с Москвой 24.