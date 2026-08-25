«Бесполезное чувство»: Психолог объяснила, чем тревога отличается от страха
Психолог Сальникова: тревога, в отличие от страха, является бесполезным чувством
Мы привыкли называть тревогой любое внутреннее напряжение. Но психологи различают эмоции с точностью хирургов: страх спасает жизнь, паника мобилизует, а тревога отнимает энергию. В чем главное коварство тревожного состояния и почему оно принципиально отличается от других эмоций?
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что в повседневной жизни люди часто путают тревогу с волнением или страхом, однако с точки зрения психофизиологии это принципиально разные механизмы. Чтобы научиться управлять своим состоянием, важно понимать, с чем именно вы имеете дело.
«Тревога, в отличие от страха, — это чувство совершенно бесполезное. Если страх привязан к конкретной опасности и помогает нам выжить, то тревога — это реакция на угрозу, которая существует только в нашей голове. Это страх перед тем, чего еще нет и, возможно, никогда не случится», — объяснила она.
Ключевые отличия:
- Отсутствие объекта: вы не можете сказать «я боюсь волка», вы говорите «я тревожусь, что что-то может пойти не так».
- Временная перспектива: страх живет в настоящем, тревога — в будущем. Она заставляет мозг бесконечно прокручивать негативные сценарии («А что, если?..»).
- Бесполезная затрата ресурсов: страх заставляет мышцы сокращаться и готовит тело к действию. Тревога же загоняет тело в мышечный спазм и хроническое напряжение, не предлагая выхода. Это работает как двигатель автомобиля, который включен на нейтралке — вы сжигаете топливо (нервные клетки и гормоны), но никуда не едете.
По словам Сальниковой, длительная тревога не готовит нас к опасности, а только истощает нервную систему, лишая возможности ясно мыслить.