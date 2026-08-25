«Бесполезное чувство»: Психолог объяснила, чем тревога отличается от страха

25 августа 2026, 18:52

Психолог Сальникова: тревога, в отличие от страха, является бесполезным чувством

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Мы привыкли называть тревогой любое внутреннее напряжение. Но психологи различают эмоции с точностью хирургов: страх спасает жизнь, паника мобилизует, а тревога отнимает энергию. В чем главное коварство тревожного состояния и почему оно принципиально отличается от других эмоций?





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что в повседневной жизни люди часто путают тревогу с волнением или страхом, однако с точки зрения психофизиологии это принципиально разные механизмы. Чтобы научиться управлять своим состоянием, важно понимать, с чем именно вы имеете дело.





«Тревога, в отличие от страха, — это чувство совершенно бесполезное. Если страх привязан к конкретной опасности и помогает нам выжить, то тревога — это реакция на угрозу, которая существует только в нашей голове. Это страх перед тем, чего еще нет и, возможно, никогда не случится», — объяснила она.

Ключевые отличия: