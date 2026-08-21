«Начнется отторжение»: Психолог объяснил, как подготовить школьников к новому учебному году

21 августа 2026, 15:28

Психолог Ланг: не требуйте от ребенка строгого режима перед 1 сентября

Фото: istockphoto/dikushin

Одна из самых популярных родительских стратегий перед 1 сентября — «вход в режим». Родители начинают будить детей раньше на 15 минут, укладывать спать в 9 вечера и требовать тишины. Работает ли такая стратегия?





Психолог Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» призвал не создавать лишнего напряжения детям перед началом учебного года.





«Адаптация в любом случае займет 21 день. Готовите вы его сейчас вставать или нет — первые 2–3 недели все равно уйдут на привыкание. В программе в это время повторяют пройденное, контрольных нет. Дайте ребенку время, он такой же живой человек, как и вы. У него может быть плохое настроение из-за одноклассников или первой любви, а вы требуете от него роботизированного поведения», — сказал он.

«Мамы сидят на детской площадке в телефонах и делают замечания детям. Какую модель поведения они показывают? Что телефон — это интересно. А потом требуют обратного. Ребенок не будет этого делать, пока вы сами не покажете вовлеченность — бегайте с ним, играйте, читайте. У папы и мамы должны быть свои увлечения (книги, фильмы, спорт), чтобы ребенок видел: есть разные миры, и он тоже может найти свой», — объяснил Ланг.

«Если вы хотите здоровую семью — займитесь собой в первую очередь. А школа — это форма общения», — резюмировал психолог.