«Начнется отторжение»: Психолог объяснил, как подготовить школьников к новому учебному году
Психолог Ланг: не требуйте от ребенка строгого режима перед 1 сентября
Одна из самых популярных родительских стратегий перед 1 сентября — «вход в режим». Родители начинают будить детей раньше на 15 минут, укладывать спать в 9 вечера и требовать тишины. Работает ли такая стратегия?
Психолог Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» призвал не создавать лишнего напряжения детям перед началом учебного года.
«Адаптация в любом случае займет 21 день. Готовите вы его сейчас вставать или нет — первые 2–3 недели все равно уйдут на привыкание. В программе в это время повторяют пройденное, контрольных нет. Дайте ребенку время, он такой же живой человек, как и вы. У него может быть плохое настроение из-за одноклассников или первой любви, а вы требуете от него роботизированного поведения», — сказал он.
По словам эксперта, гораздо важнее режима — атмосфера в доме и личный пример родителей. Если мама или папа постоянно сидят в телефоне, требуя от ребенка читать книги и делать уроки, это вызывает отторжение.
«Мамы сидят на детской площадке в телефонах и делают замечания детям. Какую модель поведения они показывают? Что телефон — это интересно. А потом требуют обратного. Ребенок не будет этого делать, пока вы сами не покажете вовлеченность — бегайте с ним, играйте, читайте. У папы и мамы должны быть свои увлечения (книги, фильмы, спорт), чтобы ребенок видел: есть разные миры, и он тоже может найти свой», — объяснил Ланг.
Он добавил, что дети всегда берут пример с родителей, поэтому нужно начать изменения с себя.
«Если вы хотите здоровую семью — займитесь собой в первую очередь. А школа — это форма общения», — резюмировал психолог.