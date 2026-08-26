«Без самонасилия»: Психолог назвала 9 фраз, которые помогут сохранить себя в кризисной ситуации
Психолог Кардиакос: есть фразы, которые помогают в трудных ситуациях
Как оставаться в ресурсе, когда мир вокруг кажется хаотичным, а поток чужих мнений размывает ваше «я»? По мнению специалистов, нужно чаще замедляться и обращать внимание на себя.
Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» перечислила фразы, которые необходимо говорить самому себе в ситуации внутренней нестабильности:
- «Я выбираю направлять внимание на то, что для меня ценно»;
- «Я уменьшаю сравнение с другими и возвращаюсь к собственному темпу»;
- «Я создаю больше, чем потребляю»;
- «Я забочусь о своей нервной системе: сплю, отдыхаю, замечаю тревогу»;
- «Я различаю то, на что могу влиять, и то, что мне неподконтрольно»;
- «Я могу любить, скучать и переживать, не теряя себя»;
- «Я выбираю большую цель, но двигаюсь к ней устойчиво — маленькими реальными действиями»;
- «Я учусь выдерживать неопределённость без самонасилия»;
- «Я ценю себя и свою жизнь».