«Без самонасилия»: Психолог назвала 9 фраз, которые помогут сохранить себя в кризисной ситуации

26 августа 2026, 15:04

Психолог Кардиакос: есть фразы, которые помогают в трудных ситуациях

Фото: iStock/Antonio_Diaz

Как оставаться в ресурсе, когда мир вокруг кажется хаотичным, а поток чужих мнений размывает ваше «я»? По мнению специалистов, нужно чаще замедляться и обращать внимание на себя.





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» перечислила фразы, которые необходимо говорить самому себе в ситуации внутренней нестабильности:



