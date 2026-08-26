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«Без самонасилия»: Психолог назвала 9 фраз, которые помогут сохранить себя в кризисной ситуации

Психолог Кардиакос: есть фразы, которые помогают в трудных ситуациях
Фото: iStock/Antonio_Diaz

Как оставаться в ресурсе, когда мир вокруг кажется хаотичным, а поток чужих мнений размывает ваше «я»? По мнению специалистов, нужно чаще замедляться и обращать внимание на себя.



Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» перечислила фразы, которые необходимо говорить самому себе в ситуации внутренней нестабильности:

  • «Я выбираю направлять внимание на то, что для меня ценно»;
  • «Я уменьшаю сравнение с другими и возвращаюсь к собственному темпу»;
  • «Я создаю больше, чем потребляю»;
  • «Я забочусь о своей нервной системе: сплю, отдыхаю, замечаю тревогу»;
  • «Я различаю то, на что могу влиять, и то, что мне неподконтрольно»;
  • «Я могу любить, скучать и переживать, не теряя себя»;
  • «Я выбираю большую цель, но двигаюсь к ней устойчиво — маленькими реальными действиями»;
  • «Я учусь выдерживать неопределённость без самонасилия»;
  • «Я ценю себя и свою жизнь».
Эксперт отметила, что в современном мире поток оценок и мнений со стороны часто размывает наши собственные ощущения себя.
Анастасия Панченко

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