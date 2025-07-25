Близнецам следует проявить инициативу на работе, а Рыб ждёт гармония в отношениях: гороскоп на 26 июля для всех знаков зодиака
В субботу, 26 июля, для многих знаков зодиака звёзды сулят позитивные события, вдохновение и приятные встречи. Подробнее в материале «Радио 1».
Овен (21 марта — 19 апреля)
Овнам день принесёт всплеск энергии и неожиданные идеи. В работе лучше придерживаться чёткого плана, чтобы избежать лишней суеты. В отношениях важно проявить понимание, иначе разногласия могут омрачить настроение. Финансовая ситуация стабильна, но не стоит рисковать ради быстрых выгод.
Телец (20 апреля — 20 мая)
В первой половине дня могут возникнуть ситуации, требующие особого внимания. В общении старайтесь быть мягче, чтобы избежать ненужных конфликтов. В личной сфере день благоприятен для поиска компромиссов. Финансовых проблем не предвидится, но стоит следить за расходами.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
На работе стоит проявить инициативу — так вопросы будут решаться быстрее. В отношениях возможны приятные моменты, которые поднимут настроение. Финансовая ситуация остаётся стабильной. Постарайтесь держать баланс между желаниями и реальностью.
Рак (21 июня — 22 июля)
Сегодня важен внутренний баланс — не перегружайте себя лишними заботами. В профессиональной сфере будет шанс показать свои сильные стороны, если действовать спокойно и последовательно. В личной жизни проявите чуткость и внимание к мелочам. Финансовая ситуация ровная, но лучше отказаться от спонтанных покупок.
Лев (23 июля — 22 августа)
В субботу Львам захочется внести изменения в привычный уклад. Новые идеи стоит обдумать, прежде чем реализовывать. В отношениях будет важна дипломатия — избегайте резких высказываний. Финансовая ситуация без сюрпризов, но крупные расходы лучше отложить.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Сегодняшний день благоприятен для активных действий и решения накопившихся задач. В профессиональной сфере возможны положительные сдвиги, если проявите инициативу. В личной жизни важно избегать излишней критики. Финансовая ситуация будет стабильной, но не исключены небольшие траты на приятные мелочи.
Весы (23 сентября — 22 октября)
На работе не спешите принимать решения. В отношениях будет шанс наладить общение, если говорить честно и спокойно. Финансовая ситуация без перемен, но лучше отложить дорогостоящие покупки.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
На работе Скорпионам нужно быть собранными и внимательными к деталям. В личной жизни контролируйте всплески эмоций. С финансами всё в порядке, но избегайте необдуманных трат.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Возможны интересные предложения, которые стоит рассмотреть без спешки. В личной сфере проявите больше гибкости, чтобы избежать недоразумений. Финансовых проблем не предвидится.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Рабочие дела будут требовать аккуратности, но выполнить их будет легко. В отношениях лучше избегать резких слов, чтобы не создать лишнего напряжения. Финансовая ситуация останется стабильной, если воздержаться от незапланированных трат.
Водолей (20 января — 18 февраля)
День обещает принести новые знакомства. В работе не исключены интересные идеи, которые можно постепенно развивать. В отношениях важна мягкость и готовность слушать. Финансовая ситуация без перемен.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
На работе всё будет спокойно, если не спешить и действовать обдуманно. В отношениях возможны приятные моменты, которые принесут гармонию. Финансовая ситуация без перемен, но спонтанные покупки могут нарушить баланс.