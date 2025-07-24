Россиянам рассказали, что такое настоящая любовь к себе

24 июля 2025, 16:25

Психолог Сальникова: любовь к себе — это полное принятие своих недостатков

Фото: iStock/BartekSzewczyk

24 июля Международный день заботы о себе. Праздник посвящен популяризации любви к себе и здорового образа жизни.





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» напомнила, что слово «любовь» этимологически произошло от слова «любой», то есть мы не стараемся переделать себя, партнера, родителей, а принимаем со всеми плюсами и минусами.





«С психологической точки зрения здоровый человек имеет преимущества и недостатки как в эмоциональном, так и во всех остальных планах, потому что идеальных не бывает. И здесь важно не заниматься самообманом, а принимать свои недостатки и делать из них достоинства», — сказала она.

«Мы себя обманываем и начинаем закапывать — это первый шаг к эмоциональному выгоранию, ведь потом оказывается все не так, как мы себе придумали. И это не забота о себе. Необходимо себя принять фактически и полностью. Потому что, когда мы принимаем, у нас накапливаются силы и возможности что-то изменять», — дополнила психолог.

«Поесть чипсы в 2 ночи — это не любовь к себе, потому что вы сделаете плохо своему организму. Когда плохо, нужно помочь себе: поспать, погулять, поесть полезную еду — сделать своему организму лучше. Нужно изучать себя, заботиться о себе, выбирать свои приемы», — объяснила Сальникова.