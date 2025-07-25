25 июля 2025, 15:55

Фото: iStock/aganda

Двадцать шестого июля православные верующие отмечают праздник Собор Архангела Гавриила. В народе этот праздник известен как Гаврила Летний или Гавриилов день. В 2025 году он выпадает на субботу. Об истории православного праздника, о традициях и приметах в этот день читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции на праздник Гаврилы Летнего Запреты в праздник Гаврилы Летнего Народные приметы на 26 июля



История праздника

Фото: iStock/dimid_86



Традиции на праздник Гаврилы Летнего

Фото: iStock/Nastco



Запреты в праздник Гаврилы Летнего

Фото: iStock/guruXOOX



Народные приметы на 26 июля