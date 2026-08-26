«Брожение в кишечнике и болезни»: Врач предупредила об опасности арбузов и дынь в конце августа

26 августа 2026, 12:16

Врач Мойсенко: арбуз и дыня часто не усваиваются ЖКТ

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Период с конца августа по начало сентября традиционно считается порой обострений хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Врачи связывают это не только с нервным напряжением перед учебным годом, но и с гастрономическими привычками.





Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» призвала быть крайне осторожными с употреблением бахчевых. По ее данным, у 80% пациентов эти продукты попросту не усваиваются иммунной системой.





«Осень — это время повышения тревожности, а значит, обострения хронических заболеваний ЖКТ. Чуть большая доза арбуза или дыни может стать триггером для гастрита, панкреатита. Сладкий продукт действует отрицательно на поджелудочную железу, если она нездорова, и может вызвать застой желчи», — сказала она.

«Поедание бахчевых усиливает рост условно-патогенной флоры и кандидоза. Потом вся осень будет посвящена тому, чтобы вылечить свой желудочно-кишечный тракт», — объяснила Мойсенко.

«Я провожу исследования по переносимости продуктов. К сожалению, и дыня, и арбуз чаще всего не усваиваются. Идет иммунологическая несовместимость с нашей системой. Обычно это приобретенная непереносимость, потому что не все мы здоровы», — поделилась собеседница.