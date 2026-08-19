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Стало известно, когда выгоднее всего покупать арбузы и дыни в России

Агроэксперт Березнюк: выгоднее всего покупать арбузы и дыни в конце лета
Фото: iStock/Fotofantastika

В России самым выгодным периодом для покупки арбузов и дынь приходится на конец августа и первую половину сентября. Именно в это время предложение на рынке достигает пика. Об этом рассказал управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.



По его словам, в августе в продажу массово поступают бахчевые из Астраханской и Волгоградской областей, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев. При этом в Москву также везут арбузы и дыни Тамбовской, Липецкой и Воронежской областей.

«Высокая конкуренция поставщиков и сезонный объем сдерживают цены. Однако после середины сентября ситуация меняется. Сбор в открытом грунте постепенно завершается, выбор сокращается, а в конечной цене всё заметнее становятся расходы на логистику, сортировку и хранение», — отметил Березнюк в разговоре с RT.

В столице арбузы будут продаваться до октября. Отечественные арбузы и дыни еще будут появляться в продаже некоторое время, однако их количество будет ограничено. Осенью и зимой в России продают импортные бахчевые, которые стоят дороже из-за длинной логистики и небольшого предложения, заключил агроэксперт.
Элина Позднякова

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