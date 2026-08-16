День арбуза отпраздновали в Астрахани
В Астраханской области на набережной Волги отметили День арбуза. Праздник собрал множество гостей и превратился в большую семейную площадку, сообщил в Макс губернатор региона Игорь Бабушкин.
Для посетителей организовали фото- и игровые зоны, интерактивы, выставку карвинга, экспозицию достижений местных аграриев. Центральным событием стала дегустация арбузов, где особый интерес вызвали как классические полосатые сорта, так и необычные желтые арбузы.
Чиновник подчеркнул, что Астраханская область по праву носит звание арбузной столицы России, а местный арбуз остается символом лета и щедрого южного края. В этом сезоне аграрии региона планируют собрать около 285 тысяч тонн бахчевых, что превышает показатели прошлого года.
Посевные площади также увеличили — они достигли 7,8 тысячи гектаров. Традиционно лидируют по выращиванию бахчевых Камызякский, Икрянинский и Приволжский районы.
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