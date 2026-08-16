День арбуза отпраздновали в Астрахани

16 августа 2026, 21:06

Губернатор Бабушкин: День арбуза прошел в Астраханской области

Фото: istockphoto/Vitalina

В Астраханской области на набережной Волги отметили День арбуза. Праздник собрал множество гостей и превратился в большую семейную площадку, сообщил в Макс губернатор региона Игорь Бабушкин.