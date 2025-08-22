День Государственного флага РФ: Эксперт рассказал об истории триколора и его важности

22 августа 2025, 09:00

Историк Комаровский: семантика цветов флага не имеет одной жесткой интерпретации

Фото: iStock/macky_ch

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента РФ № 1714 от 20 августа 1994 года «в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага, овеянного славой многих поколений россиян, и в целях воспитания у нынешнего и будущих поколений граждан России уважительного отношения к государственным символам».





Кандидат исторических наук, ответственный секретарь геральдического совета ФТС России, почетный член Всероссийского геральдического общества Ефим Комаровский в беседе с «Радио 1» рассказал об исторических истоках, трансформации и глубоком символическом значении российского триколора.





«Трехцветная гамма впервые упоминается при строительстве российского корабля "Орел", далее триколор стал флагом торгового флота», — отметил Комаровский.

«В разные времена эти цвета могли интерпретироваться достаточно широко. Белый — это чистота помыслов, синий — это благородство, красный — цвет крови, пролитой за Родину. Вариаций может быть очень много», — сказал он.

«Это основная сила нашего государства — это святыня, гордость за нашу страну, это история нашей страны», — добавил он.

«Мне кажется, что это достаточно важный момент, когда дети с более осознанного возраста должны понимать, что это часть культуры нашей, часть традиции, часть истории. Это тот флаг, под которым наши предки сражались, отстаивали независимость, под которым им жить и жить их детям. Флаг создан для того, чтобы объединять людей, которым он дорог, близок, которые готовы под ним жить, работать, созидать и защищать свою Родину», — заключил историк.



