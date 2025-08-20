В Раменском парке устроят праздник в честь Дня флага России

20 августа 2025, 13:19

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Праздник «Моей Родины триколор» проведут в городском парке Раменского в пятницу, 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Праздничные мероприятия начнутся в 11:00 с флешмоба «Мы — Россия» на восточной трибуне парка. Флешмоб проведёт Раменский молодёжный центр. А с 14:00 на площадке «Лира» будет идти концерт «Мы Знамя России гордо несём».





«Для посетителей также на площадке «Лира» откроется фотозона, которая будет доступна до 17:00. А на детской велотрассе будет развёрнута фотовыставка «Страницы истории России: о флаге», — говорится в сообщении.