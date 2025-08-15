В Раменском в честь Дня флага проведут два турнира и спортивный мастер-класс

15 августа 2025, 15:35

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Несколько праздничных спортивных мероприятий состоятся в городском парке Раменского в субботу, 23 августа, в честь Дня российского флага. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Тремя основными событиями дня станут открытый турнир по армрестлингу, турнир по волейболу и футбольный мастер-класс.





«Турнир по армрестлингу будет проходить с 10:00 до 13:00 на площадке для настольного тенниса, турнир по волейболу — на волейбольной площадке с 10:00 до 16:00. А мастер-класс по футболу состоится на детской велодорожке. Занятие будет проводить спортклуб «Тигры» с полудня до 14:00», — говорится в сообщении.