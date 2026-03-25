День смеха 1 апреля: история, традиции и вклад Петра I в развитие праздника в России
День смеха — один из самых необычных и противоречивых праздников. Его любят за юмор и розыгрыши, но боятся стать жертвой шуток. Откуда он появился, почему стал таким популярным и какие традиции сохранились до наших дней? Подробности — в материале «Радио 1».
От «апрельских дураков» до языческих традиций
Ежегодно 1 апреля отмечают День смеха, или День дурака — неофициальный, но широко распространённый праздник. Его происхождение до сих пор остаётся предметом споров, а исследователи выделяют сразу несколько версий.
Одна из них связывает праздник с реформой календаря во Франции: после того как король Карл IX перенёс Новый год на 1 января, тех, кто продолжал отмечать его в конце марта – начале апреля, стали высмеивать и называть «апрельскими дураками». Другая версия уходит корнями в античность — в Древнем Риме существовал «праздник глупых», посвящённый божеству Смеха. Также есть предположения о восточном происхождении традиции, связанной с весенними праздниками и проводами зимы.
На Руси 1 апреля связывали с пробуждением Домового: считалось, что его нужно встречать весело, чтобы задобрить на весь год.
«Первый апрель — никому не верь!»: как праздник развивался в России
В России традиция розыгрышей получила развитие при Петре I. Один из самых известных случаев произошёл в 1703 году, когда москвичей пригласили на представление, а вместо спектакля они увидели полотно с надписью:
«Первый апрель — никому не верь!».
Со временем праздник стал менее массовым, но сохранился в народной культуре. В XIX веке популярной шуткой было «гонять дурака», когда человека отправляли с бессмысленным письмом по разным адресам, заставляя его бегать на большие расстояния.
Сегодня россияне по-прежнему активно разыгрывают друг друга: от классической фразы про «белую спину» до более сложных сценариев с подменой сахара и соли, ложными новостями или телефонными розыгрышами.
От «апрельской рыбы» до «Дня кукушки»: как отмечают 1 апреля в мире
В разных странах День смеха приобрёл собственные особенности. В США и Канаде популярны бытовые шутки и розыгрыши от СМИ и брендов. В Великобритании принято шутить только до полудня.
Во Франции и Италии праздник называют «апрельской рыбой»: людям незаметно приклеивают на спину бумажную рыбку. В Шотландии отмечают «День кукушки», где распространены розыгрыши с табличками вроде «Пни меня!». В Финляндии сохранилась традиция отправлять детей за несуществующими предметами, а в Германии — придумывать абсурдные задания.
Иногда шутки приобретают масштабный характер. Например, в 1957 году BBC показала сюжет об «урожае спагетти», а в 2013 году Google объявила о запуске сервиса передачи запахов через интернет.
Почему мы так любим смеяться
Несмотря на неофициальный статус, День смеха остаётся популярным: большинство людей положительно относятся к первоапрельским розыгрышам. Это связано не только с традицией, но и с психологией.
Смех способствует снижению уровня стресса, улучшает настроение и даже положительно влияет на здоровье. Он влияет на выработку эндорфинов, укрепляет иммунитет и помогает легче справляться с напряжением. В условиях постоянного стресса такие эмоциональные «разрядки» становятся особенно важными.
Кроме того, юмор укрепляет социальные связи: совместные шутки создают ощущение близости и доверия.
Шутки, которые объединяют
Сегодня День смеха вышел далеко за пределы личного общения. Благодаря интернету розыгрыши становятся вирусными, а к празднику подключаются СМИ и крупные компании, публикуя фейковые новости и шуточные анонсы.
Тем не менее главный принцип остаётся неизменным: шутки должны быть добрыми и безопасными. Даже самые изобретательные розыгрыши не должны причинять вред или вызывать серьёзный стресс.
1 апреля — это повод отвлечься от рутины, добавить немного абсурда в повседневность и напомнить себе, что иногда лучшее решение — просто посмеяться.