Стартовал приём заявок на фестиваль молодёжных проектов «Место встречи — Выборг»
До 27 марта открыт приём заявок на участие во Всероссийском фестивале «Место встречи — Выборг». К участию приглашаются команды численностью от трёх до семи человек. В состав могут входить школьники, студенты и молодые специалисты в возрасте от 14 до 35 лет, а также их наставники.
Организаторы планируют создать коммуникационную среду для поддержки молодёжных инициатив и развития навыков проектной деятельности. В программе для участников — просветительский онлайн-марафон, работа над социальными проектами, общение с экспертами.
Очный этап фестиваля включает проектную работу, мастер-классы от специалистов и проектные сессии. Команды будут решать реальные социальные задачи, участвовать в публичной защите проектов и нетворкинг-сессиях с представителями других регионов.
Лучшие инициативы пройдут конкурсный отбор, их авторы смогут претендовать на ресурсную поддержку для дальнейшей реализации. Для участия в конкурсном отборе необходимо подготовить видеовизитку, мотивационное письмо и информационный пост о команде. Подробная информация о фестивале опубликована по ссылке.
