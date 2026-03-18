Слава Копейкин сыграет Басту в автобиографическом фильме про рэпера

Слава Копейкин

Актёр Слава Копейкин исполнит роль рэпера Басты в биографическом фильме о его жизни и творческом пути. Кандидатуру артиста рассматривали более трёх месяцев, прежде чем утвердить на роль.



Как сообщает Telegram-канал Mash, Баста обратил внимание на Копейкина практически сразу — актёр показался ему внешне похожим и подходящим по образу. При этом официального подтверждения участия актёра со стороны команды проекта пока нет.

Копейкин прошёл полноценный кастинг на общих условиях и согласился на гонорар около 200 тысяч рублей за съёмочный день. В общей сложности он может заработать порядка шести миллионов рублей.

Сейчас актёр активно готовится к роли: изучает южный говор, тренирует характерную манеру речи и погружается в образ. Премьера фильма предварительно запланирована на этот год.

Иван Мусатов

