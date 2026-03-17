«Есть можно всё»: Диетолог напомнил о главных правилах питания
Диетолог Пристанский: есть можно все, но в меру
Можно ли похудеть, не отказывая себе в любимых бургерах, и как скорость поглощения пищи влияет на фигуру? Специалисты по питанию утверждают, что в этом вопросе важнее общий каллораж.
Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» развеял мифы и объяснил физиологию процесса простым языком.
«Скорость приёма пищи хорошо влияет только на время и всё. Открою секрет: желудку без разницы, сколько раз вы пережевали, потому что всё усваивание происходит в другой части организма», — заявил эксперт.
Однако доля истины в рекомендациях есть: чувство насыщения действительно приходит с задержкой. Если растянуть прием пищи на 15–20 минут, это поможет съесть меньше.
«Все процессы в нашем теле происходят с небольшой задержечкой — даже выработка гормонов насыщения. Поэтому, если отвлекаться во время еды, чувство насыщения подступает более активно», — пояснил Пристанский.
Собеседник напомнил, что есть можно все, однако нужно соблюдать меру.
«Важно разнообразие и удовольствие от того, что вы потребляете. Пища носит не только физический характер, но и психологический. Это наш способ социализации. Важно не возводить еду в культ, а понимать, что от качества этого топлива будет зависеть длина нашей жизни», — резюмировал диетолог.