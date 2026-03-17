«Есть можно всё»: Диетолог напомнил о главных правилах питания

17 марта 2026, 12:27

Диетолог Пристанский: есть можно все, но в меру

Можно ли похудеть, не отказывая себе в любимых бургерах, и как скорость поглощения пищи влияет на фигуру? Специалисты по питанию утверждают, что в этом вопросе важнее общий каллораж.





Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» развеял мифы и объяснил физиологию процесса простым языком.





«Скорость приёма пищи хорошо влияет только на время и всё. Открою секрет: желудку без разницы, сколько раз вы пережевали, потому что всё усваивание происходит в другой части организма», — заявил эксперт.

«Все процессы в нашем теле происходят с небольшой задержечкой — даже выработка гормонов насыщения. Поэтому, если отвлекаться во время еды, чувство насыщения подступает более активно», — пояснил Пристанский.

«Важно разнообразие и удовольствие от того, что вы потребляете. Пища носит не только физический характер, но и психологический. Это наш способ социализации. Важно не возводить еду в культ, а понимать, что от качества этого топлива будет зависеть длина нашей жизни», — резюмировал диетолог.