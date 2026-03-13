«Волшебной таблетки не существует»: Диетолог развеял миф об отказе от фастфуда

13 марта 2026, 19:24

Диетолог Пристанский: от фастфуда можно худеть

Британские ученые из Бристольского университета выяснили, что отказ от ультрапереработанных продуктов (фастфуда, чипсов и колбасы) заставляет людей есть больше по объему, но при этом потреблять на 330 ккал меньше.





Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» объяснил, что ничего принципиально нового в этом нет, а любой статистический отчет нужно уметь правильно читать.



Эксперт напомнил о существовании фундаментальных законов мироздания. По его словам, если человек набирает вес, значит, он потребляет больше калорий, чем тратит, и наоборот. В качестве яркого примера он привел эксперименты западных студентов, которые поставили перед собой цель похудеть, питаясь исключительно фастфудом.





«Было достаточно большое количество исследований, в том числе дипломных работ, на Западе, где студенты худели на фастфуде, как бы это странно ни звучало. То есть у человека дважды в день было посещение ресторана быстрого питания, тем не менее он худел. И его анализы крови даже улучшились», — рассказал специалист.

«Как бы это печально ни звучало, но всё очень сильно стоящее и достойное в нашей жизни, оно добивается, как правило, дисциплиной и трудом. Волшебной таблетки здесь не будет», — резюмировал он.