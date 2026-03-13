«Волшебной таблетки не существует»: Диетолог развеял миф об отказе от фастфуда
Британские ученые из Бристольского университета выяснили, что отказ от ультрапереработанных продуктов (фастфуда, чипсов и колбасы) заставляет людей есть больше по объему, но при этом потреблять на 330 ккал меньше.
Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» объяснил, что ничего принципиально нового в этом нет, а любой статистический отчет нужно уметь правильно читать.
Эксперт напомнил о существовании фундаментальных законов мироздания. По его словам, если человек набирает вес, значит, он потребляет больше калорий, чем тратит, и наоборот. В качестве яркого примера он привел эксперименты западных студентов, которые поставили перед собой цель похудеть, питаясь исключительно фастфудом.
«Было достаточно большое количество исследований, в том числе дипломных работ, на Западе, где студенты худели на фастфуде, как бы это странно ни звучало. То есть у человека дважды в день было посещение ресторана быстрого питания, тем не менее он худел. И его анализы крови даже улучшились», — рассказал специалист.
По словам Пристанского, ключевую роль играет не столько состав продукта, сколько общий баланс энергии и дисциплина.
«Как бы это печально ни звучало, но всё очень сильно стоящее и достойное в нашей жизни, оно добивается, как правило, дисциплиной и трудом. Волшебной таблетки здесь не будет», — резюмировал он.