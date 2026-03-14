Россиянам рассказали, к каким болезням приводит постоянный недосып

Врач Якупов: недостаток сна повышает кортизол и провоцирует голод

Руководитель исследования Sleep Study.RU, профессор Эдуард Якупов заявил, что регулярные пробуждения во время отдыха, в том числе из-за храпа партнёра, способны спровоцировать ночной голод. По словам специалиста, это происходит из-за сбоя в выработке гормонов.





В беседе с «Газетой.Ru» Якупов объяснил, что при здоровом сне мелатонин доминирует ночью, а кортизол отступает. В том случае, когда человек просыпается или испытывает апноэ, организм воспринимает ночь как стресс.

«Если мозг фиксирует тревогу или нехватку кислорода во сне, он запускает сигнал тревоги. Кортизол резко повышается — именно тогда, когда он должен быть минимальным. Это становится пусковым механизмом гормонального «эффекта домино»: нарушается баланс мелатонина и кортизола, повышается ночной аппетит, меняется чувствительность к инсулину, замедляется расщепление жира, падает уровень тестостерона», — подчеркнул учёный.