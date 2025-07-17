Диетолог рассказала о правилах питания в отпуске

17 июля 2025, 16:28

Диетолог Говорушко: в отпуске следует выбирать полноценные приемы пищи

Фото: iStock/dusanpetkovic

Отпуск — это всегда огромное количество соблазнов. Шведский стол в отеле, ларёк с мороженым на пляже, грузинский ресторан с щедрыми порциями непреодолимо манят. Но как не набрать лишних килограммов в период отдыха и не подхватить кишечную инфекцию?





Диетолог Виктория Говорушко в беседе с «Радио 1» заявила, что самое главное в отпуске — гигиена, потому что в жаркой среде очень быстро размножаются микробы, и можно легко поймать кишечную инфекцию или ротавирус.





«Обязательно моем руки, промываем фрукты и овощи. Также нужно тщательно смотреть, чтобы продукты не были изрезаны», — предупредила диетолог.

«Выпито воды должно быть не менее полутора литров. Чем жарче, тем больше нужно пить, потому что мы не замечаем, как теряем влагу», — отметила она.

«Нужно правильно собрать свою тарелку: салат, мясо, углеводы, но не перебирать с ними. Белки животного происхождения обязательны в питании, потому что это наши строительные материалы», — сообщила специалист.