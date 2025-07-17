Диетолог рассказала о правилах питания в отпуске
Диетолог Говорушко: в отпуске следует выбирать полноценные приемы пищи
Отпуск — это всегда огромное количество соблазнов. Шведский стол в отеле, ларёк с мороженым на пляже, грузинский ресторан с щедрыми порциями непреодолимо манят. Но как не набрать лишних килограммов в период отдыха и не подхватить кишечную инфекцию?
Диетолог Виктория Говорушко в беседе с «Радио 1» заявила, что самое главное в отпуске — гигиена, потому что в жаркой среде очень быстро размножаются микробы, и можно легко поймать кишечную инфекцию или ротавирус.
«Обязательно моем руки, промываем фрукты и овощи. Также нужно тщательно смотреть, чтобы продукты не были изрезаны», — предупредила диетолог.
Жажду утолять, по словам эксперта, лучше обычной водой, пренебрегая сладкими коктейлями и соками.
«Выпито воды должно быть не менее полутора литров. Чем жарче, тем больше нужно пить, потому что мы не замечаем, как теряем влагу», — отметила она.
Виктория Говорушка подчеркнула, что к еде во время отпуска не стоит относиться бездумн, то есть выбирать следует полноценные приемы пищи.
«Нужно правильно собрать свою тарелку: салат, мясо, углеводы, но не перебирать с ними. Белки животного происхождения обязательны в питании, потому что это наши строительные материалы», — сообщила специалист.