Диетолог назвала неочевидную пользу летней ягоды

14 июля 2025, 18:37

Диетолог Дианова: в смородине много витамина С, железа, меди и фолиевой кислоты

Фото: istockphoto/elf911

14 июля празднуется День смородины. Дата для праздника выбрана не случайно: в середине июля обычно смородина достигает пика зрелости.





Диетолог-нутрициолог Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» заявила, что смородина — один из уникальных продуктов, обладающих лимфодренажным свойством.





«Особенно это полезно для тех, у кого есть нарушение обмена, связанное с задержкой жидкости. Можно молодые листочки смородины добавить в базовый чай, и это поможет в работе с лишним весом и отеками»,— рассказала она.

«Из нее можно делать пастилу, или ягоды и листочки засушить, убрать на зиму, а потом добавлять как сладость. Также можно в творог, например, класть 150-200 грамм на завтрак», — объяснила Дианова.