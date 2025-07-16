Диетолог предупредила о вреде кофе со льдом в жаркую погоду
Диетолог Русакова: кофе со льдом может быть опасен в жару
Кофе со льдом может ухудшить самочувствие в летние жаркие дни. Об этом предупредила диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
По словам специалиста, напитки со льдом могут нести опасность для организма в условиях жары. Большой перепад температуры может привести к заболеваниям дыхательных путей, ларингитам и фарингитам.
«Кофе обладает мочегонным действием, и у некоторых людей может обезвоживать. К тому же может влиять на артериальное давление, пульс у людей, чувствительных к кофеину», — отметила Русакова в разговоре с Pravda.Ru.
При этом она уточнила, что кофе содержит антиоксиданты и вещества, оказывающие благотворное влияние на печень, поэтому в умеренном количестве этот напиток не принесет вреда.
В свою очередь заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев предупредил в беседе с «Известиями» о вреде одноразовых бумажных стаканчиков с ламинированным покрытием.
Он пояснил, что при производстве бумажных стаканчиков используются различные полимеры.
«В принципе, эти полимеры не токсичны и допущены к контактам с пищевыми продуктами. И всё же на постоянной основе эти стаканчики лучше не применять. Некоторая часть этих полимеров может попадать в организм, а это нежелательно», — уточнил Васильев.
Вместо бумажных стаканчиков лучше использовать многоразовые кружки, выполненные из керамики, стекла или нержавеющего металла.