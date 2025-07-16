Диетолог предупредила о вреде кофе со льдом в жаркую погоду

16 июля 2025, 20:41

Диетолог Русакова: кофе со льдом может быть опасен в жару

Фото: iStock/Ryzhkov

Кофе со льдом может ухудшить самочувствие в летние жаркие дни. Об этом предупредила диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.





По словам специалиста, напитки со льдом могут нести опасность для организма в условиях жары. Большой перепад температуры может привести к заболеваниям дыхательных путей, ларингитам и фарингитам.





«Кофе обладает мочегонным действием, и у некоторых людей может обезвоживать. К тому же может влиять на артериальное давление, пульс у людей, чувствительных к кофеину», — отметила Русакова в разговоре с Pravda.Ru.

«В принципе, эти полимеры не токсичны и допущены к контактам с пищевыми продуктами. И всё же на постоянной основе эти стаканчики лучше не применять. Некоторая часть этих полимеров может попадать в организм, а это нежелательно», — уточнил Васильев.