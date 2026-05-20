Дизайнер предположила, сколько еще будет в тренде «бабушкин интерьер» в России

20 мая 2026, 11:53

Дизайнер Боровская: «бабушкин интерьер» в России продержится еще 5 лет

Забудьте про стерильный минимализм: в российских квартирах поселилась эстетика советского детства. Люди специально ищут старые абажуры и «бабушкины» ковры, чтобы повесить их на стены. Винтаж здесь превращается в современное искусство: каждая трещинка на люстре или потёртость на дереве становятся частью художественного замысла.





Дизайнер интерьера, архитектор, владелица студии архитектуры и дизайна MBDS Мария Боровская в беседе с «Радио 1» заявила, что сложно обозначать конкретные сроки, когда дело касается интерьера.





«Интерьер — это не одежда, которую ты меняешь каждый день. А тут что-то поменять даже финансово накладно. Поэтому люди, которые делают себе интерьер, должны понимать, насколько они готовы к этому стилю. Потому что есть какие-то устоявшиеся стили, более понятные людям», — сказала она.

«Насколько это продержится, сказать сложно, потому что до людей доходит мода немножко позже. Но, на мой взгляд, лет пять это еще будет в тренде», — резюмировала Боровская.