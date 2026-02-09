Дизайнер назвал главные тренды весны 2026 года

09 февраля 2026, 14:28

Лисовец: главные тренды весны 2026 года — элегантность и собранный силуэт

Фото: istockphoto/AnnaZhuk

Весной 2026 года в моде доминируют элегантность и собранный силуэт. Тенденции отходят от гранжа, спортивного и нарочито расслабленного стиля.





Эксперт Владислав Лисовец в беседе с URA.RU назвал главные тренды предстоящего сезона. В материале отмечается, что на первый план выходят классика, женственность и деловой гардероб. Вещи работают на фигуру и создают аккуратный, структурированный образ.





«Главная идея сезона — микс грубого и элегантного. Даже крупные или громоздкие вещи имеют форму, а силуэт остается приталенным», — сказал собеседник.