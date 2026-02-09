Дизайнер назвал главные тренды весны 2026 года
Лисовец: главные тренды весны 2026 года — элегантность и собранный силуэт
Весной 2026 года в моде доминируют элегантность и собранный силуэт. Тенденции отходят от гранжа, спортивного и нарочито расслабленного стиля.
Эксперт Владислав Лисовец в беседе с URA.RU назвал главные тренды предстоящего сезона. В материале отмечается, что на первый план выходят классика, женственность и деловой гардероб. Вещи работают на фигуру и создают аккуратный, структурированный образ.
«Главная идея сезона — микс грубого и элегантного. Даже крупные или громоздкие вещи имеют форму, а силуэт остается приталенным», — сказал собеседник.
Он добавил, что куртки рабочего кроя по-прежнему актуальные, но их предлагают носить с женственными или элегантными деталями, чтобы образ выглядел современно и сбалансированно. Верхняя одежда — от пальто чуть ниже колена до укороченных моделей — теперь с четкой линией плеч и без оверсайза. Крой становится более выверенным и формоустойчивым.