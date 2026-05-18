Россиянам назвали опасный для психики интерьер
Перегруженный деталями интерьер может усиливать усталость жильцов. Об этом сообщил психолог Родион Чепалов, передает «Газета.Ru».
Эксперт подчеркнул, что интерьер может влиять на настроение, уровень стресса, чувство усталости и даже на семейные отношения. Он не лечит депрессию напрямую, но создает условия, в которых нервная система либо расслабляется, либо остается напряженной.
Так, большое количество открытых полок, мелких предметов, яркие цвета и визуальный шум могут негативно сказаться на эмоциональном состоянии и усилить усталость. Специалист также рекомендовал избегать другой крайности — слишком стерильных интерьеров с холодным освещением, серо-белыми оттенками и минимальным количеством личных вещей.
Чепалов советует использовать мягкий теплый свет, разнообразные текстуры, пледы, книги, растения и уютные зоны для отдыха при оформлении помещений. Такой интерьер может помочь людям, страдающим хроническим стрессом.
По мнению психолога, интерьер скорее усиливает состояние, чем является волшебным средством. Если человек испытывает сильное эмоциональное выгорание или находится в сложных отношениях, один новый предмет мебели не решит проблему. Однако пространство может либо способствовать восстановлению, либо ежедневно забирать силы, заключил специалист.
