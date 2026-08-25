«Добавьте еще одну странную деталь»: 3 совета от стилиста, которые спасут вас от модной безликости

25 августа 2026, 13:28

Стилист Палюткина: в основе образа должна быть личность, а не тренды

Фото: iStock/sibway

Каждый сезон нам «впаривают» новые тренды. Широкие джинсы сменяются узкими, оверсайз — приталенным, цвет года меняется как перчатки. И мы бежим обновлять гардероб, чтобы соответствовать.





Стилист, автор телеграм-канала «КрисПис» Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» на примере образа Жанны Агузаровой рассказала, как не следовать навязанным трендам, а создавать собственную реальность.



Разбираем главные принципы певицы и превращаем их в рабочие советы:





Украдите принцип, а не вещи

«Если копировать отдельные вещи Агузаровой — это не так интересно. Лучше украсть её принцип: если образ можно описать словом "нормальный", добавьте ещё одну странную деталь», — сказала стилист.

Жанна Агузарова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Выделите одну вещь

«Это может быть безумная прическа (цвет, объём, форма — вспоминаем Агузарову), сумасшедшая обувь, аксессуар, который невозможно не заметить. Остальное — простой, лаконичный, даже немного скучный фон. Но он нужен, чтобы крик был слышен», — пояснила Палюткина.

Перестаньте бояться