«Добавьте еще одну странную деталь»: 3 совета от стилиста, которые спасут вас от модной безликости
Стилист Палюткина: в основе образа должна быть личность, а не тренды
Каждый сезон нам «впаривают» новые тренды. Широкие джинсы сменяются узкими, оверсайз — приталенным, цвет года меняется как перчатки. И мы бежим обновлять гардероб, чтобы соответствовать.
Стилист, автор телеграм-канала «КрисПис» Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» на примере образа Жанны Агузаровой рассказала, как не следовать навязанным трендам, а создавать собственную реальность.
Разбираем главные принципы певицы и превращаем их в рабочие советы:
Украдите принцип, а не вещи
«Если копировать отдельные вещи Агузаровой — это не так интересно. Лучше украсть её принцип: если образ можно описать словом "нормальный", добавьте ещё одну странную деталь», — сказала стилист.
Как это работает в жизни: собрали базовый образ (джинсы + футболка, платье-футляр, костюм), а потом добавили одну деталь, которая выбивается: гигантские серьги, яркие неоновые носки, ботинки не в цвет, странная сумка, нелепая, на первый взгляд, брошь.
Выделите одну вещь
«Это может быть безумная прическа (цвет, объём, форма — вспоминаем Агузарову), сумасшедшая обувь, аксессуар, который невозможно не заметить. Остальное — простой, лаконичный, даже немного скучный фон. Но он нужен, чтобы крик был слышен», — пояснила Палюткина.
Перестаньте бояться
Собеседница добавила, что не стоит бояться переборщить и выглядеть слишком ярко, странно или неформатно. Ведь в основе любого образа должна быть личность, а не слепое следование трендам.