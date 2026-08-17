«Поле для самовыражения»: Стилист назвала антитренды осени 2026

17 августа 2026, 17:56

Стилист Скороходова: осенью 2026 лучше носить что-то экстравагантное

Фото: Istock/CentralITAlliance

Мода окончательно перестала быть сводом запретов и правил. В профессиональной среде все чаще говорят о том, что гонка за тотальной «правильностью» образа делает его устаревшим еще до выхода из дома. Сегодня в цене не идеально подобранный монохром, а характер, который проявляется через необычные фактуры, асимметричный крой или смелый цветовой акцент.





Стилист, дизайнер одежды и аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что слово «антитренд» стоит использовать аккуратно, потому что сегодня мода очень разнообразная и делает акцент на индивидуальности.





«Запрещать конкретную вещь достаточно сложно. Но если говорить об устаревающем подходе к созданию образа, то, наверное, это такая стерильная, тихая роскошь без индивидуальности. Когда весь образ состоит из монохромного бежевого, из правильных сумок или абсолютно безопасных сочетаний, которые гарантированно смотрятся хорошо», — сказала она.

«Поэтому эта подчеркнутая незаметная одежда сегодня устаревает. Рекомендуется все-таки любым путем, даже хотя бы с помощью яркого макияжа, оставлять поле для самовыражения. Поэтому стерильность, когда все с иголочки, четко, ровно, в понятных, привычных оттенках — не очень популярна», — объяснила Скороходова.