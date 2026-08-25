«Одна вещь должна орать»: Стилист раскрыла секрет главной инопланетянки русской сцены Жанны Агузаровой

25 августа 2026, 13:22

Стилист Палюткина: Агузарова делает все, чтобы не казаться нормальной

Жанна Агузарова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Говоря о Жанне Агузаровой, мы не обсуждаем одежду, а открываем портал в параллельную реальность. Пока российские звезды десятилетиями меряются длиной ног и стоимостью тканей, бывшая солистка группы «Браво» выходит на сцену в том, что стилисты с болью в сердце назвали бы «полным нарушением всех базовых правил».





Стилист, автор телеграм-канала «КрисПис» Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» отметила, что предназначение Агузаровой — не следовать моде, а создавать собственную реальность.





Не красивая, а запоминающаяся

«Это не просто эксцентричная одежда. Это модная стратегия: "Я не обязана выглядеть как все". Она спокойно смешивает футуризм, ретро, китч, рок-н-ролл и театральность. Нарочитая странность — не баг, а фича. Если ее образ можно описать словом "нормальный" — она добавит еще одну деталь, которая взорвет эту нормальность к чертям собачьим», — сказала Палюткина.

Жанна Агузарова (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Инопланетность как главный аксессуар

«Если бы Vivienne Westwood искала модель в России, идеально бы подошла Жанна Агузарова. Ощущение, будто инопланетянка пролетела над СССР, приземлилась в винтажном магазине, сгребла всё самое яркое и собрала себе гардероб для захвата Земли. Холодный блонд, нечеловеческие силуэты, футуристические детали и странные аксессуары — всё это работает на один эффект: она не отсюда», — поделилась мнением собеседница.

Гипертрофия как метод: плечи, шляпы и волосы

«Тело становится частью визуального спектакля», — дополнила стилист.

«Экстремальный цвет, дикий объем, немыслимая форма — всё должно усиливать персонажа. Ту самую космическую театралку, которая выходит на сцену и заставляет вас забыть, как дышать», — выразилась Палюткина.

Жанна Агузарова (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

Правило одного крика

«Есть в ее стиле одно железное правило, которое стоит выучить наизусть — одна вещь в образе должна кричать. Прямо орать на всех.

Если переводить эту эстетику на современный язык: берете лаконичную базу (черные брюки, белая майка, простое платье) и добавляете одну инопланетную деталь — серебряную куртку, гигантские очки или ту самую бомбическую прическу. Дальше работают уже не вещи, а ваша уверенность в том, что вы имеете право так выглядеть», — прокомментировала автор телеграм-канала «КрисПис».