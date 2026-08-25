«Одна вещь должна орать»: Стилист раскрыла секрет главной инопланетянки русской сцены Жанны Агузаровой
Стилист Палюткина: Агузарова делает все, чтобы не казаться нормальной
Говоря о Жанне Агузаровой, мы не обсуждаем одежду, а открываем портал в параллельную реальность. Пока российские звезды десятилетиями меряются длиной ног и стоимостью тканей, бывшая солистка группы «Браво» выходит на сцену в том, что стилисты с болью в сердце назвали бы «полным нарушением всех базовых правил».
Стилист, автор телеграм-канала «КрисПис» Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» отметила, что предназначение Агузаровой — не следовать моде, а создавать собственную реальность.
Не красивая, а запоминающаяся
По словам эксперта, певица никогда не стремилась быть красиво одетой в том конвенциональном смысле, который мы вкладываем в это слово. Ее задача — создать образ персонажа. И здесь начинается самое интересное: то, что на любой другой женщине выглядело бы как ошибка неопытного стилиста, у Агузаровой становится частью глобальной концепции.
«Это не просто эксцентричная одежда. Это модная стратегия: "Я не обязана выглядеть как все". Она спокойно смешивает футуризм, ретро, китч, рок-н-ролл и театральность. Нарочитая странность — не баг, а фича. Если ее образ можно описать словом "нормальный" — она добавит еще одну деталь, которая взорвет эту нормальность к чертям собачьим», — сказала Палюткина.
Инопланетность как главный аксессуар
Стилист подчеркнула, что в образах Агузаровой постоянно сталкиваются эпохи: замечаются отсылки к шестидесятым с их космической эйфорией, бандитский глэм, советская эстрада — и всё это замешано на безумном футуризме.
«Если бы Vivienne Westwood искала модель в России, идеально бы подошла Жанна Агузарова. Ощущение, будто инопланетянка пролетела над СССР, приземлилась в винтажном магазине, сгребла всё самое яркое и собрала себе гардероб для захвата Земли. Холодный блонд, нечеловеческие силуэты, футуристические детали и странные аксессуары — всё это работает на один эффект: она не отсюда», — поделилась мнением собеседница.
Гипертрофия как метод: плечи, шляпы и волосы
Фирменный прием Агузаровой — гипертрофированный силуэт: огромные плечи, объемные рукава, пышные юбки, необычные головные уборы. При этом талия всегда подчеркнута, а пропорции нарочито вытянуты.
«Тело становится частью визуального спектакля», — дополнила стилист.Она заявила, что отдельное место в образе занимают волосы, которые являются не просто дополнением, а одним из главных инструментов.
«Экстремальный цвет, дикий объем, немыслимая форма — всё должно усиливать персонажа. Ту самую космическую театралку, которая выходит на сцену и заставляет вас забыть, как дышать», — выразилась Палюткина.
Правило одного крика
«Есть в ее стиле одно железное правило, которое стоит выучить наизусть — одна вещь в образе должна кричать. Прямо орать на всех.
Если переводить эту эстетику на современный язык: берете лаконичную базу (черные брюки, белая майка, простое платье) и добавляете одну инопланетную деталь — серебряную куртку, гигантские очки или ту самую бомбическую прическу. Дальше работают уже не вещи, а ваша уверенность в том, что вы имеете право так выглядеть», — прокомментировала автор телеграм-канала «КрисПис».
По словам собеседницы, секрет популярной исполнительницы в том, что она не носит одежду, а создает альтер эго, свою собственную личность, и поэтому выглядит намного актуальнее аккуратно причесанных и правильно одетых эстрадных звезд.