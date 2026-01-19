«Это чувство не про деньги»: как финансовая тревога превращается в страхи и мешает жить?

19 января 2026, 12:57

Финансовая тревога нередко становится спусковым крючком для конфликтов, разводов и хронического стресса, даже когда объективных причин для паники нет. Психологи уверены: страх остаться без денег почти никогда не связан с реальным балансом на счету.





Содержание Глубинная суть проблемы Истинные причины финансовой тревоги Способы борьбы с финансовой тревогой



Финансовые проблемы — одна из самых частых причин расставаний, но за тревогой о деньгах часто скрывается нечто гораздо глубинное. В новом выпуске подкаста «Включи психолога» Студии Р1 специалисты центра «ПряМой Диалог» Глеб Слобин и Наталия Щанкина объясняют, почему деньги становятся своеобразной «проективной методикой» — психологическим тестом, в котором проявляются базовые страхи, установки и ожидания человека.



Полный выпуск про финансовую тревогу можно посмотреть по ссылке.





Глубинная суть проблемы

«Это чувство „не про деньги, а, скорее всего, основной компонент, это будет про то, что я вне безопасности“».

«Каждая ситуация на работе мало-мальски неприятная, и всё — в своей голове ты уже под мостом делишь с кошками последнюю банку консервов».

Истинные причины финансовой тревоги

«Она не заканчивается. Много денег — страшно, что пропадут; мало денег — страшно, что нет; нормально — страшно, что что-то случится».

Способы борьбы с финансовой тревогой