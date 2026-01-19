«Это чувство не про деньги»: как финансовая тревога превращается в страхи и мешает жить?
Финансовая тревога нередко становится спусковым крючком для конфликтов, разводов и хронического стресса, даже когда объективных причин для паники нет. Психологи уверены: страх остаться без денег почти никогда не связан с реальным балансом на счету.
Финансовые проблемы — одна из самых частых причин расставаний, но за тревогой о деньгах часто скрывается нечто гораздо глубинное. В новом выпуске подкаста «Включи психолога» Студии Р1 специалисты центра «ПряМой Диалог» Глеб Слобин и Наталия Щанкина объясняют, почему деньги становятся своеобразной «проективной методикой» — психологическим тестом, в котором проявляются базовые страхи, установки и ожидания человека.
Глубинная суть проблемы
Финансовая тревога способна существовать даже тогда, когда реальной нужды нет. По словам психологов, её корень лежит вовсе не в цифрах:
«Это чувство „не про деньги, а, скорее всего, основной компонент, это будет про то, что я вне безопасности“».
В современном мире деньги стали универсальным символом стабильности и защищенности. Любая, даже минимальная угроза привычному финансовому положению — неприятный разговор с начальством, неожиданный расход или задержка выплаты — мгновенно запускает цепочку тревожных фантазий. А мозг в состоянии тревоги склонен к катастрофизации. Как отмечают специалисты, сценарии могут разворачиваться молниеносно и крайне драматично:
«Каждая ситуация на работе мало-мальски неприятная, и всё — в своей голове ты уже под мостом делишь с кошками последнюю банку консервов».
Истинные причины финансовой тревоги
Финансовая тревога удобна тем, что становится «контейнером» для других, зачастую неосознаваемых страхов — утраты контроля, падения социального статуса, невозможности обеспечить себя и близких.
Одна из ключевых особенностей финансовой тревоги — её бесконечность. Она не исчезает даже при улучшении материального положения:
«Она не заканчивается. Много денег — страшно, что пропадут; мало денег — страшно, что нет; нормально — страшно, что что-то случится».
Психологи объясняют это тем, что тревога — это размытый страх, постоянное предчувствие угрозы без чётко обозначенной причины. Деньги в этом случае становятся лишь удобной формой, в которую этот страх «упаковывается». Работа с финансовой тревогой начинается не с таблиц расходов и доходов, а с честных вопросов к себе. Специалисты советуют попытаться заглянуть глубже и отделить внешний страх от внутренней потребности.
Способы борьбы с финансовой тревогой
Важно спросить себя: что стоит за мыслью «я потеряю работу» — страх быть ненужным, потерять уважение или остаться без поддержки? Не менее значимо трезво оценивать реальность: что произошло на самом деле и какими ресурсами человек действительно располагает.
Финансовая тревога сигнализирует о дефиците чувства безопасности. И восполнить его можно не только за счёт денег. Поддержка близких, наличие запасного плана, развитие профессиональных навыков и понимание своих возможностей часто дают куда более устойчивое ощущение опоры.
Если же тревога становится постоянной и мешает жить, психологи рекомендуют обращаться к специалисту — нередко за страхом «остаться без денег» скрываются более глубокие травмы и установки.