«Внутреннее соревнование»: психолог Кардиакос рассказала, как не попасть в любовный треугольник
Любовный треугольник — одна из самых болезненных, затяжных и при этом удивительно устойчивых форм отношений. Несмотря на очевидную тупиковость, люди годами остаются в роли «третьего», продолжая надеяться, ждать и страдать. Статистика подтверждает масштаб проблемы: 41% россиян знают женщин, состоящих в отношениях с женатыми мужчинами, а 37% сами признавались в измене. Но почему человек сознательно соглашается быть «запасным аэродромом» и добровольно лишает себя полноценной близости? Ответ, как утверждают специалисты, кроется не только в чувствах, но и в глубинных психологических сценариях, которые незаметно управляют выбором партнёра и форматом отношений.
Семейный психолог Анастасия Кардиакос в подкасте «Меня бесит» Студии Р1 подробно разбирает феномен любовных треугольников и объясняет, почему роль «третьего» редко бывает случайной. По словам эксперта, чаще всего за этим стоят два устойчивых архетипа поведения.
Архетип первый: спасатель с миссией
В этом сценарии человек наделяет своё положение особым смыслом и даже героизмом. Связь с занятым партнёром превращается в «служение» — болезненное, но якобы важное и нужное.
«Я спасаю, я герой. Только я способен стать отдушиной. Быть тем самым "донором" или "клеем семьи" становится почётно», — говорит психолог.
По словам Анастасии Кардиакос, такие люди искренне убеждены, что без их участия чужой брак рухнет. Они «спасают эти семьи, лечат, ждут, страдают, терпят, оправдывают», принимая на себя эмоциональную нагрузку, которая не имеет ни срока, ни результата. Годы уходят на ожидание, а зависимость от партнёра лишь усиливается, потому что роль «незаменимого» становится частью самооценки.
Архетип второй: нарциссический азарт и иллюзия победы
Во втором сценарии на первый план выходит не жертва, а чувство собственной исключительности. Здесь любовный треугольник — это соревнование, где важно не столько быть с человеком, сколько доказать свою уникальность.
«Есть ощущение: меня любят, он ради меня всё бросает… Это внутреннее соревнование», — отмечает психолог.
Для таких людей формат «тайных» отношений удобен: он позволяет избегать рутины, обязательств и бытовых конфликтов. Всё лучшее — эмоции, романтика, внимание — остаётся у «третьего», тогда как повседневность ложится на плечи официального партнёра.
«Для женщины здесь сохраняется феерия, уникальность, ощущение, что "я — царица"», — подчёркивает Анастасия.
Но эта феерия держится ровно до тех пор, пока существует дистанция. Как только появляется перспектива реальной совместной жизни, магия часто рассыпается.
Вопросы, от которых невозможно убежать
Эксперт подчёркивает: если человек оказался в позиции «третьего», важно не искать оправданий партнёру, а задать честные вопросы самому себе.
- Вы действительно строите отношения или реализуете сценарий спасателя, помогая партнёру сохранить семью?
- Вам нужна глубокая связь или подтверждение собственной исключительности?
- Какую цену вы платите: эмоциональные качели, потерянные годы, невозможность открытых отношений?
- Что вы получаете в реальности, а что существует только в виде обещаний и иллюзий?
Как выйти из любовного треугольника?
Любовный треугольник редко оказывается историей о большой и всепобеждающей любви. Чаще это драма неудовлетворённых потребностей — в признании, значимости, ощущении собственной ценности или бегстве от ответственности. Как резюмирует эксперт, роль «третьего» почти всегда сводится к напрасным ожиданиям, бесконечному спасению и мучительным страданиям, в которых человек рискует потерять себя.
Выход из любовного треугольника начинается не с ультиматумов, не с требований и не с попыток «додавить» партнёра. Он начинается с честного и, возможно, самого сложного вопроса: «Что я здесь ищу на самом деле?». И иногда единственный, кого в этой истории действительно нужно спасать, — это вы сами. Осознание этого факта становится первым шагом к свободе и к отношениям, в которых не нужно делить любовь ни с кем.