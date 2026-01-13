13 января 2026, 13:57

Психолог Кардиакос назвала любовный треугольник попыткой избежать обязательств

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Любовный треугольник — одна из самых болезненных, затяжных и при этом удивительно устойчивых форм отношений. Несмотря на очевидную тупиковость, люди годами остаются в роли «третьего», продолжая надеяться, ждать и страдать. Статистика подтверждает масштаб проблемы: 41% россиян знают женщин, состоящих в отношениях с женатыми мужчинами, а 37% сами признавались в измене. Но почему человек сознательно соглашается быть «запасным аэродромом» и добровольно лишает себя полноценной близости? Ответ, как утверждают специалисты, кроется не только в чувствах, но и в глубинных психологических сценариях, которые незаметно управляют выбором партнёра и форматом отношений.





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в подкасте «Меня бесит» Студии Р1 подробно разбирает феномен любовных треугольников и объясняет, почему роль «третьего» редко бывает случайной. По словам эксперта, чаще всего за этим стоят два устойчивых архетипа поведения.



Архетип первый: спасатель с миссией

«Я спасаю, я герой. Только я способен стать отдушиной. Быть тем самым "донором" или "клеем семьи" становится почётно», — говорит психолог.

Фото: iStock/Prostock-Studio

Архетип второй: нарциссический азарт и иллюзия победы

«Есть ощущение: меня любят, он ради меня всё бросает… Это внутреннее соревнование», — отмечает психолог.

«Для женщины здесь сохраняется феерия, уникальность, ощущение, что "я — царица"», — подчёркивает Анастасия.

Вопросы, от которых невозможно убежать

Фото: iStock/kieferpix

Вы действительно строите отношения или реализуете сценарий спасателя, помогая партнёру сохранить семью?

Вам нужна глубокая связь или подтверждение собственной исключительности?

Какую цену вы платите: эмоциональные качели, потерянные годы, невозможность открытых отношений?

Что вы получаете в реальности, а что существует только в виде обещаний и иллюзий?

Как выйти из любовного треугольника?