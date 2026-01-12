12 января 2026, 14:10

Фото: iStock/Tippapatt

Каждый день мы оказываемся в ситуациях, проверяющих наше терпение: навязчивые «доброе утро» в рабочих чатах, неловкие столкновения на пустом тротуаре, мелкие бытовые конфликты. Но всё чаще источник раздражения смещается из реального мира в цифровой. Бесконечные уведомления, непрерывный скроллинг и негласное ощущение, что мы обязаны быть на связи 24/7, постепенно выматывают.





Содержание Что такое цифровое благополучие и почему важен этикет в интернете? Полезные советы от эксперта по цифровому этикету



Именно о вежливости, границах и душевном равновесии в мире, где онлайн и офлайн давно переплелись, идёт речь в выпуске подкаста «Меня бесит» Студии Р1 с экспертом по цифровым коммуникациям Ольгой Лукиновой.



Что такое цифровое благополучие и почему важен этикет в интернете?

«Цифровое благополучие — это сфера знаний, которая подсказывает, как себя хорошо чувствовать в цифровом пространстве. Сегодня оно отнимает очень много сил, энергии, и часто бесит нас».

Фото: iStock/gorodenkoff

Полезные советы от эксперта по цифровому этикету

Осознанно «отключайтесь»

«Пожалуйста, отключайтесь. Проводите время без телефонов, без социальных сетей, без скроллинга — и тогда сразу шансы чувствовать себя хорошо резко возрастают».

Воспринимайте скроллинг как сигнал

«Если я сейчас третий час зависаю на каких-то бесполезных сторис, что это говорит о моём состоянии? Может быть, я просто устала, и тогда легче пойти погулять или полежать спокойненько без телефона».

Этикет даёт свободу, а не сковывает

«Если я понимаю, что так можно, а так нельзя, появляется раскованность. Я не нарушаю нормы и воспринимаюсь адекватно».

Фото: iStock/golubovy

Цифровая репутация важнее формальностей

«Твоё цифровое реноме, твоё лицо в сети как будто бы часто важнее, потому что там работа твоя, друзья твои. И вот эта дискуссия о вилках для рыбы куда-то канула в лету», – отметила ведущая подкаста.

Умение извиняться — признак силы

«Наорать любой сможет, а вот набрать смелости извиниться — не каждый. Будьте вежливы», – заявила Лукинова.