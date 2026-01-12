«Наорать любой может»: эксперт по цифровому этикету рассказала, как не бесить друг друга в интернете
Каждый день мы оказываемся в ситуациях, проверяющих наше терпение: навязчивые «доброе утро» в рабочих чатах, неловкие столкновения на пустом тротуаре, мелкие бытовые конфликты. Но всё чаще источник раздражения смещается из реального мира в цифровой. Бесконечные уведомления, непрерывный скроллинг и негласное ощущение, что мы обязаны быть на связи 24/7, постепенно выматывают.
Именно о вежливости, границах и душевном равновесии в мире, где онлайн и офлайн давно переплелись, идёт речь в выпуске подкаста «Меня бесит» Студии Р1 с экспертом по цифровым коммуникациям Ольгой Лукиновой.
Послушать выпуск о сетевом этикете можно по ссылке.
Что такое цифровое благополучие и почему важен этикет в интернете?
Лукинова объясняет, что проблема не в самих технологиях, а в том, как мы с ними взаимодействуем:
«Цифровое благополучие — это сфера знаний, которая подсказывает, как себя хорошо чувствовать в цифровом пространстве. Сегодня оно отнимает очень много сил, энергии, и часто бесит нас».
Постоянное сравнение себя с «отретушированными картинками» чужих жизней, поток тревожных новостей и бессмысленный скроллинг действительно истощают. Однако, по словам эксперта, выход есть — и он начинается с осознанности.
Полезные советы от эксперта по цифровому этикету
- Осознанно «отключайтесь»
Один из ключевых принципов цифрового благополучия — регулярно устраивать паузы и проводить время без гаджетов. Это не каприз и не слабость, а базовая необходимость для психики.
«Пожалуйста, отключайтесь. Проводите время без телефонов, без социальных сетей, без скроллинга — и тогда сразу шансы чувствовать себя хорошо резко возрастают».
- Воспринимайте скроллинг как сигнал
Долгое зависание в ленте не всегда про интерес. Часто это симптом усталости или эмоционального истощения.
«Если я сейчас третий час зависаю на каких-то бесполезных сторис, что это говорит о моём состоянии? Может быть, я просто устала, и тогда легче пойти погулять или полежать спокойненько без телефона».
- Этикет даёт свободу, а не сковывает
Знание правил цифрового общения не ограничивает, а, наоборот, снижает тревожность и помогает чувствовать себя увереннее в любой среде.
«Если я понимаю, что так можно, а так нельзя, появляется раскованность. Я не нарушаю нормы и воспринимаюсь адекватно».
- Цифровая репутация важнее формальностей
«Твоё цифровое реноме, твоё лицо в сети как будто бы часто важнее, потому что там работа твоя, друзья твои. И вот эта дискуссия о вилках для рыбы куда-то канула в лету», – отметила ведущая подкаста.
- Умение извиняться — признак силы
Даже в цифровой среде важно признавать ошибки и не бояться извинений.
«Наорать любой сможет, а вот набрать смелости извиниться — не каждый. Будьте вежливы», – заявила Лукинова.
- Дышите глубже и оставайтесь людьми
Цифровой этикет — это не набор сухих правил ради галочки. Это уважение к себе и другим, умение вовремя остановиться и выбрать живое общение вместо очередного сообщения. Иногда самый вежливый поступок — закрыть вкладку, сделать паузу и выйти на прогулку. Мир от этого не рухнет, а внутреннего спокойствия станет заметно больше.