«Главный враг»: Врач дала короткий чек-лист для здорового сна
Многие люди все чаще обращаются к врачу с вопросами о бессоннице. Проблемы со сном могут возникать из-за множества факторов — как внутренних, так и внешних. Они могут быть связаны с психологическими состояниями, физиологическими нарушениями, образом жизни или заболеваниями.
Детский реабилитолог Екатерина Паснова в беседе с «Радио 1» заявила, что главный враг психики перед сном — гаджеты.
«Это вредно не только для глаз, но и для психики. Хотя бы за 40 минут до сна нужно исключить все это», — сказала она.
Эксперт дала короткий чек-лист для здорового сна:
- Время: отбой с 21:00 до 22:00;
- Длительность: минимум 8–9 часов;
- Постоянство: режим должен быть одинаковым изо дня в день;
- Ритуал: за 40–60 минут — никаких экранов.