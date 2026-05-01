«Главный враг»: Врач дала короткий чек-лист для здорового сна

01 мая 2026, 11:32

Врач Паснова: для здорового сна нужно за 40 минут убирать гаджеты

Многие люди все чаще обращаются к врачу с вопросами о бессоннице. Проблемы со сном могут возникать из-за множества факторов — как внутренних, так и внешних. Они могут быть связаны с психологическими состояниями, физиологическими нарушениями, образом жизни или заболеваниями.





​​​​Детский реабилитолог Екатерина Паснова в беседе с «Радио 1» заявила, что главный враг психики перед сном — гаджеты.





«Это вредно не только для глаз, но и для психики. Хотя бы за 40 минут до сна нужно исключить все это», — сказала она.