«Не сплю и всё!»: Олег Газманов пожаловался на бессонницу

27 апреля 2026, 12:06

Газманов рассказал о проблемах со сном во время гастролей

Олег Газманов (Фото: Instagram* / @oleggazmanov)

Певец Олег Газманов признался, что испытывает серьёзные проблемы со сном, особенно в период гастрольных туров. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По его словам, из-за сильных эмоций и напряжённого графика ему часто не удаётся нормально отдохнуть. Артист отметил, что перепробовал разные способы справиться с бессонницей — от физических упражнений до расслабляющих методов, однако это не принесло желаемого результата.





«Сегодня я почти не спал. Когда у меня гастрольный тур, у меня столько эмоций… (Пьёте ромашку?) Я всё пробовал! И голый всегда сплю. Погулять не очень получается. Клянусь, я делал всё — и физические упражнения, и моральные. Не сплю и всё!» — рассказал Газманов.