Чашка после бессонной ночи: врач раскрыла неожиданный плюс кофе
Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала кофе помощником для памяти после недосыпа. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По словам специалиста, нехватка сна мешает мозгу формировать прочные связи между нейронами. Из-за этого человеку сложнее запоминать лица, события и важные детали. Кофеин поддерживает передачу сигналов и сохраняет пластичность нервной ткани. За счет этого отдельные зоны гиппокампа работают увереннее даже после плохого отдыха. При этом напиток не заменит здоровый режим. Павлова советует пить его после еды и не превращать в главный способ борьбы с усталостью.
Ранее основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев заявил, что утрата более шести зубов связана с ухудшением когнитивных функций. По его словам, скорость обработки информации в таком случае снижается примерно на 15 процентов.
